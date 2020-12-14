SMA hastası Didem için zaman daralıyor - Son Dakika

SMA hastası Didem için zaman daralıyor

14.12.2020 23:27

SMA hastası Didem için zaman daralıyor SMA hastası Didem'in hayata tutunabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor Bursa'da ikamet eden Figen ve İsa Demir çifti, SMA TİP 1 hastası 2 yaşındaki kızları Didem için yardım çağrısında bulundu.

SMA hastası Didem için zaman daralıyor

SMA hastası Didem'in hayata tutunabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor

BURSA - Bursa'da ikamet eden Figen ve İsa Demir çifti, SMA TİP 1 hastası 2 yaşındaki kızları Didem için yardım çağrısında bulundu. Didem'in iyileşmesi için yurt dışında tedavi olması gerektiğini belirten aile, kızlarının da artık daha rahat nefes almasını istedi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Figen ve İsa Demir çifti, 2 yaşındaki kızları Didem'de 3 aylıkken bir farklılık sezen aile, 11'inci ayda SMA Tip 1 hastası olduğunu öğrendi. Türkiye'deki ilaçlarla şu an kızlarının bir nebzede olsa rahat etmesini sağlayan aile, yurt dışında yapılacak gen tedavisiyle her çocuk gibi sağlıklı bir şekilde koşup oynayacağı günlerin hayaliyle yaşıyor. Yurt dışındaki tedavi için sosyal medya üzerinden de bir yardım kampanyası başlatan aile, yetkililerin kendi çocukları ve diğer çocukların seslerini duymalarını istedi.

Yaşadığı zorlu süreci anlatan anne Figen Demir, "Türkiye'de kullanmış olduğumuz ilaçlar, yeterli gelmiyor. Alması gereken bir gen tedavisi var. Bunun için bir kampanya başlattı. İnşallah bunu tamamlayıp Didem'in yurt dışında tedavi olmasını istiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bin 300'ün üzerinde bu hastalığa yakalanan çocuk var. Ama gen tedavisini alabilecek 300 çocuk olduğu bilgisine sahibim. Tabi ki yanlış bilgilendirmek de istemiyorum. Gün içerisinde Didem'in bakımlarında zorlanıyoruz. Çünkü bakım esnasında solumun sıkıntısı çekiyor. Tıkanıp kaldığın da ise morarıyor. Bu Didem'in aniden kalbinin durması anlamına geliyor. Bu sorunları yaşadığı sürece Didem'in hiç zamanı yok. Gen tedavisiyle solunum ve kalp kasları normale dönebilecek. İlacın yüzde 95 iyileşme oranı olduğu söyleniyor" dedi.

Türkiye olarak korona virüs döneminde çok güzel çalışmalara imza atıldığını belirten Figen Demir, "Birçok ülkeye yardımda bulunuldu. Ancak bizim çocuklarımızın da sıkıntılarının son bulması için ben anne olarak yardım istiyoruz. Evlatlarımızın bu sesine ne olur artık kulak verin" diye konuştu.

Figer Demir ile 7 yıldır evli olduğunu belirten baba İsa Demir ise, "Didem benim 2'nci çocuğum. Yaklaşık 2 yıldır bu hastalığı ile mücadele ediyoruz. Bu süreç içerisinde elimizden geldiği kadarıyla sağlık masraflarını karşılıyoruz. Yetiştiremediğimiz yerde ise aile ve çevremiz bizlere destek oldu. Ancak artık biz yurt dışındaki gen tedavisini olmak istiyoruz. Çünkü bugüne kadar bildiğimiz 12 çocuğumuz bu tedaviyi olmuş ve olumlu sonuçlar almış. Biz de Didem'in ve diğer yavrularımızın sağlığına kavuşmasını istiyoruz. yetkililerden bizim seslerini duymalarını istiyoruz. Bu çocuklar bizim yarınlarımız geleceğimiz" şeklinde konuştu.

SMA hastası Didem için zaman daralıyor
SMA hastası Didem için zaman daralıyor
SMA hastası Didem için zaman daralıyor
SMA hastası Didem için zaman daralıyor
SMA hastası Didem için zaman daralıyor
SMA hastası Didem için zaman daralıyor
SMA hastası Didem için zaman daralıyor
SMA hastası Didem için zaman daralıyor

spinal müsküler atrofi, İsa Demir, Türkiye, Bursa, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam SMA hastası Didem için zaman daralıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Türkiye kararlı adımlarına devam edecek ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek DSÖ, koronavirüsün tespit edilen yeni türünün 'daha hızlı yayıldığı' iddialarını yalanladı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırım tepkisi: ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız
Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım! Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!         
23:25
Son Dakika: Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor Son Dakika: Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor         
22:53
Küçük Yağmur'a tacizde bulunup ölümüne sebebiyet veren sapığa 12 yıl hapis cezası Küçük Yağmur'a tacizde bulunup ölümüne sebebiyet veren sapığa 12 yıl hapis cezası         
22:27
Nevşehir Belediyesi'ne girmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu Nevşehir Belediyesi'ne girmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu         
21:47
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
2 gündür kayıp olan 6 çocuk babası adam, mağarada ölü olarak bulundu 2 gündür kayıp olan 6 çocuk babası adam, mağarada ölü olarak bulundu         
20:42
Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak         
20:20
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar         
17:55
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 23:46:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SMA hastası Didem için zaman daralıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei