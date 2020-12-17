SMA hastası Duru'nun tedavisi için kilo almaması gerekiyor - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 4,5 yaşındaki Duru Meriç'in sağlığına kavuşması için 'zolgensma gen tedavisi' olması gerekiyor. Tedavinin 13.5 kilonun altındaki çocuklara uygulanabilmesi nedeniyle kızına kilo aldırmamaya çalışan Özlem Meriç (39), gereken 2 milyon 132 bin euronun toplanabilmesi amacıyla açtıkları bağış hesabına destek istedi.

Bornova'da yaşayan Özgün ve Özlem Meriç (39) çifti, kızları Duru'nun 20 günlükken hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark etti. Başını tutamayan, oturamayan, konuşamayan, kolunu kaldıramayan ve yaşıtları gibi koşup oynayamayan Duru'ya, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde genetik testler yapıldı ve 55 gün sonra SMA Tip 1 teşhisi konuldu. O güne kadar hastalıkla ilgili hiçbir bilgisi olmayan Meriç ailesi, yaptıkları araştırma sonunda Avrupa ile Amerika'da uygulanan gen tedavisini buldular. Aile kızlarının bu tedaviden faydalanarak sağlığına kavuşmasını istiyor. Bir online satış mağazasında çalışan baba Özgün Meriç ile kızının bakımı için işinden ayrılmak zorunda kalan anne Özlem Meriç, tedaviye ulaşabilmek için bağış hesabına destek bekliyor.