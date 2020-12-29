SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor - Son Dakika

GAZİANTEP'te 2 aylık Elisa Evra Annaç ile Şanlıurfa 'da yaşayan 1,5 yaşındaki Alara Şahbaz bebekler, yakalandıkları Spinal Müsküler Atrofi (SMA Tip1 hastalığından kurtulmak için yardım bekliyor. Bebeklerin aileleri, tedavi için gerekli olan 2 milyon 400 bin dolar için hayırseverlerden destek istiyor. Daha önce iki çocuğunu aynı hastalıktan toprağa veren Zeynep Annaç, "Zamanımız kısıtlı ve bunun için destek bekliyoruz. 2 çocuğumu toprağa verdim, Elisa Evra'nın yaşamasını istiyorum" diye gözyaşı döktü.

Gaziantep'te yaşayan Zeynep- Abdullah Annaç çiftinin çocukları 2 yaşındaki Abdulgani ve 10 günlük Zeynep, geçen yıl SMA Tip1 hastalığından dolayı yaşamını yitirdi. Ailenin acısı dinmeden bu kez 2 aylık bebekleri Esila Evra'ya, götürüldüğü hastanede SMA teşhisi konuldu. Elisa Evra'nın tedavi edilmesi için 2.4 milyon dolara ihtiyacı olan aile ve akrabaları seferber oldu, ancak şu ana kadar sadece 35 bin lira toplandı. Abdullah Annaç'ın halı yıkama işi yaparak geçindirmeye çalıştığı aile, Esila Evra'yı yurt dışında tedavi ettirmek için yardım bekliyor.

İKİ ÇOCUĞUMU TOPRAĞA VERDİMTedavi için ihtiyaç duyular paranın miktarının çok yüksek ancak toplamanın imkansız olmadığını ifade eden anne Zeynep Annaç, "Ben anne olarak sesleniyorum. Kızımın iyileşmesi için çaba gösteren aileler yardımseverler var ama yeterli olmuyor. Bizde sesimizi duyurmak istiyoruz. Zamanımız kısıtlı ve herkesten destek bekliyoruz. Tedavi ücretini toplarsak çocuğumuzun iyileşme şansı çok yüksek ve şimdi Elisa Evra'nın diğer iki kardeşi gibi ölmemesi için çabalıyoruz. Evlat kaybetmek çok zor, bunu yaşayan bilir. Önceki iki çocuğumu bu hastalıktan dolayı toprağa verdim ama Elisa Evra'nın yaşaması için umutluyum. Elisa Evra'nın yaşaması için herkesten yardım istiyorum" dedi.ÜÇ AYLIK SÜREMİZ VARDaha önce iki çocuğunu kaybettiğini belirten baba Abdullah Annaç, sosyal medya aracılığıyla yardım kampanyası başlattıklarını ancak şu ana kadar sadece 35 bin lira toplayabildiklerini ifade ederek, "Ben halı yıkama işiyle uğraşıyorum. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı şu anda çalışamıyorum. Yakınlarımızdan ve sosyal medyadan sesimizi duyurabildiğimiz kişilerden 35 bin lira toplayabildik ve maalesef daha yolun başındayız. Daha önce 2 çocuğumuzu bu hastalıktan dolayı kaybettik. Esila Evra şu an 2 aylık, doğduğunda tahlil ve kan verdik. 20 günlükken tahlillerinde maalesef SMA hastası olduğunu öğrendik. Tedavimiz yurt dışında Amerika'da; 2 milyon 400 bin dolara yapılıyor. Kızım tedavi edilirse iyileşme olasılığı yüzde yüz, ama bu üç ay sonra yüzde 80'lere düşüyor. Çocuk büyüyünce hastalık belirgin oluyor. Şu an şansımız çok yüksek ve kızımın yaşaması için yetkililerimizden ve hayırseverlerimizden desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.ALARA İÇİN GEREKEN PARANIN SADECE YÜZDE 7'Sİ TOPLANDIŞanlıurfa'da yaşayan öğretmen Güler ile mühendis Ersel Şahbaz çifti de tek çocukları olan 1,5 yaşındaki Alara'nın, SMA hastalığından kurtulması için destek bekliyor. Çift, yurt dışında yapılacak tedavi için ihtiyaç duyulan parayı toplayabilmek için kampanya başlattı. Ancak, kampanyada şu ana kadar ihtiyaç duyulan paranın yüzde 7'sini topladıklarını anlatan Alara'nın annesi Güler Şahbaz, "Kızımın rahatsızlığı ve başlattığımız kampanya için mesleğime ara verdim. Benim kızım SMA hastası ve tedavi olmazsa maalesef kaybedeceğiz" dedi.'ALARA'YI KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Tek çocuğu Alara'nın yaşaması için Amerika'da tedavi olması gerektiğini ve Nisan ayına kadar zamanları olduğunu ifade eden Şahbaz, "Alara, şu anda 18 aylık ve bizim Nisan ayına kadar süremiz var. Nisan ayına kadar yeterli parayı toplayamasak Amerika'daki tedavi şansımızı kaybedeceğiz. Şu anda tedavi için toplamamız gereken miktarın sadece yüzde 7'sini toplayabildik. Bunun için bütün hayırseverlerimize Alara'nın yaşaması için destek çağrısında bulunmak istiyorum. Çünkü çocuğumu kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

- Şanlıurfa