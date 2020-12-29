SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor - Son Dakika

SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor

29.12.2020 08:34
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor, System.String[]

GAZİANTEP'te 2 aylık Elisa Evra Annaç ile Şanlıurfa'da yaşayan 1,5 yaşındaki Alara Şahbaz bebekler, yakalandıkları Spinal Müsküler Atrofi (SMA Tip1 hastalığından kurtulmak için yardım bekliyor.

GAZİANTEP'te 2 aylık Elisa Evra Annaç ile Şanlıurfa'da yaşayan 1,5 yaşındaki Alara Şahbaz bebekler, yakalandıkları Spinal Müsküler Atrofi (SMA Tip1 hastalığından kurtulmak için yardım bekliyor. Bebeklerin aileleri, tedavi için gerekli olan 2 milyon 400 bin dolar için hayırseverlerden destek istiyor. Daha önce iki çocuğunu aynı hastalıktan toprağa veren Zeynep Annaç, "Zamanımız kısıtlı ve bunun için destek bekliyoruz. 2 çocuğumu toprağa verdim, Elisa Evra'nın yaşamasını istiyorum" diye gözyaşı döktü.

Gaziantep'te yaşayan Zeynep- Abdullah Annaç çiftinin çocukları 2 yaşındaki Abdulgani ve 10 günlük Zeynep, geçen yıl SMA Tip1 hastalığından dolayı yaşamını yitirdi. Ailenin acısı dinmeden bu kez 2 aylık bebekleri Esila Evra'ya, götürüldüğü hastanede SMA teşhisi konuldu. Elisa Evra'nın tedavi edilmesi için 2.4 milyon dolara ihtiyacı olan aile ve akrabaları seferber oldu, ancak şu ana kadar sadece 35 bin lira toplandı. Abdullah Annaç'ın halı yıkama işi yaparak geçindirmeye çalıştığı aile, Esila Evra'yı yurt dışında tedavi ettirmek için yardım bekliyor.

İKİ ÇOCUĞUMU TOPRAĞA VERDİMTedavi için ihtiyaç duyular paranın miktarının çok yüksek ancak toplamanın imkansız olmadığını ifade eden anne Zeynep Annaç, "Ben anne olarak sesleniyorum. Kızımın iyileşmesi için çaba gösteren aileler yardımseverler var ama yeterli olmuyor. Bizde sesimizi duyurmak istiyoruz. Zamanımız kısıtlı ve herkesten destek bekliyoruz. Tedavi ücretini toplarsak çocuğumuzun iyileşme şansı çok yüksek ve şimdi Elisa Evra'nın diğer iki kardeşi gibi ölmemesi için çabalıyoruz. Evlat kaybetmek çok zor, bunu yaşayan bilir. Önceki iki çocuğumu bu hastalıktan dolayı toprağa verdim ama Elisa Evra'nın yaşaması için umutluyum. Elisa Evra'nın yaşaması için herkesten yardım istiyorum" dedi.ÜÇ AYLIK SÜREMİZ VARDaha önce iki çocuğunu kaybettiğini belirten baba Abdullah Annaç, sosyal medya aracılığıyla yardım kampanyası başlattıklarını ancak şu ana kadar sadece 35 bin lira toplayabildiklerini ifade ederek, "Ben halı yıkama işiyle uğraşıyorum. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı şu anda çalışamıyorum. Yakınlarımızdan ve sosyal medyadan sesimizi duyurabildiğimiz kişilerden 35 bin lira toplayabildik ve maalesef daha yolun başındayız. Daha önce 2 çocuğumuzu bu hastalıktan dolayı kaybettik. Esila Evra şu an 2 aylık, doğduğunda tahlil ve kan verdik. 20 günlükken tahlillerinde maalesef SMA hastası olduğunu öğrendik. Tedavimiz yurt dışında Amerika'da; 2 milyon 400 bin dolara yapılıyor. Kızım tedavi edilirse iyileşme olasılığı yüzde yüz, ama bu üç ay sonra yüzde 80'lere düşüyor. Çocuk büyüyünce hastalık belirgin oluyor. Şu an şansımız çok yüksek ve kızımın yaşaması için yetkililerimizden ve hayırseverlerimizden desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.ALARA İÇİN GEREKEN PARANIN SADECE YÜZDE 7'Sİ TOPLANDIŞanlıurfa'da yaşayan öğretmen Güler ile mühendis Ersel Şahbaz çifti de tek çocukları olan 1,5 yaşındaki Alara'nın, SMA hastalığından kurtulması için destek bekliyor. Çift, yurt dışında yapılacak tedavi için ihtiyaç duyulan parayı toplayabilmek için kampanya başlattı. Ancak, kampanyada şu ana kadar ihtiyaç duyulan paranın yüzde 7'sini topladıklarını anlatan Alara'nın annesi Güler Şahbaz, "Kızımın rahatsızlığı ve başlattığımız kampanya için mesleğime ara verdim. Benim kızım SMA hastası ve tedavi olmazsa maalesef kaybedeceğiz" dedi.'ALARA'YI KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Tek çocuğu Alara'nın yaşaması için Amerika'da tedavi olması gerektiğini ve Nisan ayına kadar zamanları olduğunu ifade eden Şahbaz, "Alara, şu anda 18 aylık ve bizim Nisan ayına kadar süremiz var. Nisan ayına kadar yeterli parayı toplayamasak Amerika'daki tedavi şansımızı kaybedeceğiz. Şu anda tedavi için toplamamız gereken miktarın sadece yüzde 7'sini toplayabildik. Bunun için bütün hayırseverlerimize Alara'nın yaşaması için destek çağrısında bulunmak istiyorum. Çünkü çocuğumu kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.


- Şanlıurfa
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor
SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor

Amerika Birleşik Devletleri, spinal müsküler atrofi, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı Meteoroloji tek tek sıraladı! Sağanak, don ve lodos geliyor Marmaris'te piknik yapmak, mangal yakmak ve toplu oturmak yasaklandı MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu Adres sordukları kişiye daha cevap veremeden kurşun yağdırdılar Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi
Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu         
08:36
Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını yutmaya mı başladı? Sosyal medyayı karıştıran iddia: ATM'ler 65 yaş üstünün kredi kartlarını yutmaya mı başladı?         
08:18
Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız         
07:47
Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı         
07:34
Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı         
01:08
Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti         
00:40
"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı         
23:15
Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü         
22:27
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 08:49:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SMA hastası Elisa Evra ve Alara bebekler yardım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei