SMA hastası Firdevs'in oyun parkı evine geldi - Son Dakika
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SMA hastası Firdevs'in oyun parkı evine geldi

13 dakika önce

Adıyaman'da, rahatsızlığı nedeniyle oyun parkına gidemeyen 8 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Firdevs Koparal için evinin damına belediye tarafından salıncak kuruldu.

Adıyaman'da, rahatsızlığı nedeniyle oyun parkına gidemeyen 8 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Firdevs Koparal için evinin damına belediye tarafından salıncak kuruldu.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Mehmet-Fatma Koparal çiftinin kızı Firdevs Koparal'ın parka gitme hayali, Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından oyun gurubunun evinin damına kurulmasıyla gerçekleştirildi.

Baba Mehmet Koparal'ın başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, ailenin evinin damına salıncak kurdu.

Ekipler, ilerleyen günlerde damdaki oyun aletlerinin sayısını da artıracaklarını bildirdi.

Firdevs Koparal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayalini gerçekleştiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür ettiğini söyledi.

Anne Fatma Koparal da artık kızının rahatça evinin damındaki salıncakta oyun oynayacağını dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Firdevs'in tedavilere olumlu cevap verdiğini belirterek, bu süreçte her zaman küçük kızın destekçisi olacaklarını vurguladı.

Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak yaşlı, engelli ve hastalara destek olmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

SMA hastası Firdevs'in oyun parkı evine geldi

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:43 Kaynak: AA
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