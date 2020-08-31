SMA hastası genç, azmiyle üniversite hayalini gerçekleştirdi - ESKİŞEHİR - Son Dakika

SMA hastası genç, azmiyle üniversite hayalini gerçekleştirdi - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de doğuştan Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren İslam Olkun, bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesini kazandı.

Eskişehir'de doğuştan Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren İslam Olkun, bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesini kazandı.

Ellerini kullanamadığı için kağıt ve kalem tutamayan 24 yaşındaki Olkun, "gece gündüz" bilgisayar başında ücretsiz videolar sayesinde ders çalışıp YKS'ye hazırlandı.

İslam Olkun, annesinin de kendisine verdiği destekle aldığı 364 puanla ESOGÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü kazanıp çocukluğundan beri hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine bir adım daha yaklaştı.

YKS'ye hazırlık sürecini AA muhabirine anlatan Olkun, kalem ve kağıt tutamadığından sınava internet üzerinden ücretsiz eğitim videoları izleyerek hazırlandığını söyledi.

Annesinin, sınava hazırlık sürecinde kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Olkun, şöyle konuştu:

"Sağ olsun ailem çok destek verdi. Kahvelerimin sponsoru anneme teşekkür ederim. Bana gece gündüz kahve taşıdı. Evde istediğim sessiz ortama da sahiptim. Bu sayede başarı sağladığımı düşünüyorum. Engelli bireylerde aile desteği yoksa zaten kendilerini motive etmeleri çok zor. Aile anlamında çok şanslıyım. Benim için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını biliyorum. Bu fırsatı iyi değerlendirerek girdiğim sınavda ilk 40 bin kişinin arasına girebildim ve ESOGÜ Eğitim Fakültesine yerleşmiş oldum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum öğretmenliği bir adım daha yaklaştım."

"İyi bir öğretmen olmak istiyorum"

Olkun, gelecekte iyi bir öğretmen olmak istediğini dile getirerek "Lise eğitimimi hastalığım nedeniyle açıktan almak zorunda kaldım. Örgün eğitimi isteyen fakat imkanlar nedeniyle okula gidemeyen bir öğrenciyim. Şimdi tek hedefim iyi bir öğretmen olmak ve öğrencilerimin aklında iz bırakabilmek. Başaracağıma inanıyorum." diye konuştu.

Olkun'un annesi Seval Olkun da oğlunun üniversite hayalini gerçekleştirmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Oğlunun her yönüyle çok iyi bir çocuk olduğunu anlatan Olkun, "Akıllı, ahlaklı bir birey. Her konuda bana destek olan bir evladım var. Ders çalışırken geceleri özellikle kahve isteği artıyor İslam'ın. Zevkle kahvelerini yaptım. Anne-oğul ilişkimiz çok güzel. Sadece sosyal aktivitelerimiz kısıtlı. Beraber geziyoruz, beraber oturuyoruz. Birbirimize arkadaşlık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SMA hastası genç, azmiyle üniversite hayalini gerçekleştirdi - ESKİŞEHİR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:26 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SMA hastası genç, azmiyle üniversite hayalini gerçekleştirdi - ESKİŞEHİR - Son Dakika

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