SMA HASTASI HAVVA, TEDAVİ GÖREBİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

SMA HASTASI HAVVA, TEDAVİ GÖREBİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR

04.04.2022 10:32

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 40 günlükken Spinal Muscular Atrophy (SMA) teşhisi konulan 3.5 yaşındaki Havva Aksangu'nun annesi Sibel (22) ve babası Adem Aksangu (29), kızlarının fizik tedavi görebilmesi için yardım bekliyor.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 40 günlükken Spinal Muscular Atrophy (SMA) teşhisi konulan 3.5 yaşındaki Havva Aksangu'nun annesi Sibel (22) ve babası Adem Aksangu (29), kızlarının fizik tedavi görebilmesi için yardım bekliyor.

Marmara Ereğlisi'nde yaşayan TIR şoförü Adem ve ev hanımı Sibel Aksanguçiftinin 3.5 yıl önce Havva adını verdikleri kızları dünyaya geldi. 40 günlükken kontrol için doktora götürdüklerinde SMA-1 tip hastası olduğu ortaya çıkan Havva'nın tedavi süreci başladı. İlaçları devlet tarafından karşılanan Havva, geçtiğimiz Kasım ayında evde olduğu sırada solunum ve kalbinin durmasıyla hemen ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada doktorlar tarafından beyinde büyük hasar oluştuğu belirlenen minik Havva, 2 ay yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakım sonrasında, solunum makinesi bağlanarak evine gönderilen Havva, haftada 1 gün fizik tedavi görmeye başladı. Kızının motor hareketlerini yerine getirebilmesi için her gün fizik tedavi görmesi gerektiğini söyleyen Adem Aksangu, yardım beklediklerini dile getirdi.

'HER GÜN FİZİK TEDAVİ ALMALI'

Kızının iyileşebilmesi için fizik tedavi görmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Adem Aksangu, "Havva kızım 3,5 yaşında SMA-1 tipi ölümcül bir hastalığı var. 3.5 yıldır tedavi alıyorduk ve çok iyiydi, her şeye gülüyordu bizimle ama 3 ay önceye kadar. 15 Kasım günü ben işteydim, eşim de dışarıdan döndüğünde Havva'yı yerde morarmış ve kalbi durmuş vaziyette buluyor, solunumsuz kaldığı için. Hemen hastaneye götürüyor ama geç kalınmış bir şey. Yoğun bakıma alıyorlar ve yoğun bakım süreci başlıyor. İki ay yoğun bakımda kalıyor. Doktorlar beyninin yüzde 80 gittiğini söyledi. MR sonuçlarına göre konuştular. Zaten çocuktan belli oluyor. Bu süreçte doktorlar fizik tedavisinin önemli olduğunu söylediler bize. Devlet haftada bir gün fizik tedavi veriyor bize ama o da yetersiz kalıyor, her gün alması lazım" dedi.

'ONUNLA İLGİLENEBİLMEK İÇİN İŞİ BIRAKTIM'

Kızının tedavi sürecinde işi bırakmak zorunda kaldığını belirten Aksangu, "Çok ilgileniyoruz çocukla, hastane süreçleri çok oldu. SMA için götürüyorduk, şimdi de beyin için götürüyoruz. Sürekli hastanelerdeyiz. Yatırıyorlar, özellere gidiyoruz. Devlette sıra gelmiyor, bu hastalık bekleyen hastalık değil bu nedenle özele gitmemiz gerekiyor. Ben çalışmıyorum. TIR şoförüydüm, gece gündüz çalıştığım için çocukla ilgilenmek zorunda olduğum için işi bırakmak zorunda kaldım. Sürekli solunuma bağlı, çocuk tıkanıyor. Epilepsi ilacı kullanıyor. Doktor, 'Başından ayrılmayın, nöbet geçirebilir' dedi. Öyle bir şeye takıldık ki ikimiz de evde bağlıyız. Çalışamıyoruz ve bu nedenle destek bekliyoruz. Şu süreçte fizik tedavi çok önemli, solunum fizyoterapisi çok önemli. Çocuk daha önce kendi yiyip içiyordu ama o da bitti artık" diye konuştu.

'KIZIM BANA BEN KIZIMA BAĞLIYIM'

Kızının söz konusu yaşanmadan önce kendileriyle konuştuğunu, yemeğini yediğini ifade eden anne Sibel Aksangu, "Benim kızım SMA -1 tip hastası. Eskisine göre artık yemesi yok, oturması yok kendi başına. Sürekli ben ve babası yanında. Tek başıma yapamıyorum. Kızım için fizik tedavi, yutma, konuşma tedavisi istiyorum. Fizik tedavisi bizim için şu durumda çok önemli. Yardımlarınızı bekliyoruz. Ben kızıma, kızım bana bağlı. Hiçbir yere gidemiyor kimseye bırakamıyorum kimse bakamaz" ifadelerini kullandı.

SMA HASTASI HAVVA, TEDAVİ GÖREBİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR
SMA HASTASI HAVVA, TEDAVİ GÖREBİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR
SMA HASTASI HAVVA, TEDAVİ GÖREBİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR

YORUMLAR
500
Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı Ayasofya Cami İmam Hatibi Muştuer, İnegöl'de teravih kıldırdı Pakistan Başbakanı Han'dan, Cumhurbaşkanı'na 'Meclisi feshetme' çağrısı Pakistan Başbakanı Han'dan, Cumhurbaşkanı'na 'Meclisi feshetme' çağrısı

spinal müsküler atrofi, Marmara Ereğlisi, Doktora, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SMA HASTASI HAVVA, TEDAVİ GÖREBİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR - Son Dakika


Son Dakika
11:16 9 yıl hapse mahkum edilen Rus oligark Khodorkovsky'den Putin açıklaması: Ukrayna'dan sonra Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal edebilir
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
11:12 Şarkıcı Nez kıyafetinin azizliğine uğradı! Sahnede iç çamaşırı gözüktü
11:08 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!
11:04 4 Mart'ta gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:22:17. #1.13#
SON DAKİKA: SMA HASTASI HAVVA, TEDAVİ GÖREBİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement