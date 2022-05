SMA HASTASI KAAN EFE İÇİN BIRAKILAN YARDIM KUTUSUNU ÇALDILAR

İZMİR'de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 1 yaşındaki Kaan Efe Şanal'ın sağlığına kavuşabilmesi için çabalar sürerken, iş yerine bırakılan yardım kutusu, doğum günü gecesi çalındı. Baba Barış Şanal, "Oğlum için 1 TL'nin bile büyük önemi bulunurken bu hırsızlık bizi çok üzdü" dedi.

Bergama ilçesinde yaşayan SMA hastası Kaan Efe Şanal için 22 Mayıs'ta evlerinin önünde sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Kaan Efe, partiye evinin penceresinden katıldı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve eşi Yıldız Koştu'nun da geldiği partiye katılanlar, üzerinde Kaan Efe'nin fotoğrafı bulunan 'Birlikte Kazanacağınız. SMA Değil Kaan Efe Kazanacak' yazılı dövizler açtı.

AYNI GECE YARDIM KUTUSU ÇALINDI

Türkiye genelinde Kaan Efe'yi yaşatabilmek için sürdürülen kampanyaya destek artarken, Bergama Çarşısı'ndaki bir iş yerine de Kaan Efe'ye destek amaçlı yardım kutusu kondu. Doğum günü partisinin yapıldığı gece, iş yerine girip yardım kutusunu çaldığı belirlenen 2 hırsız kaçtı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Oğlunun sağlığına kavuşması için çaba harcadıklarını anlatan Barış Şanal, aldıkları habere çok üzüldüklerini belirterek, üzgün ve şaşkın olduklarını söyledi. Şanal, Kaan Efe için 1 TL desteğin bile çok önemli olduğu dönemde yaşanan hırsızlığa tepki gösterip şöyle dedi:

"Oğlum için gecemiz, gündüzümüz birbirine karıştı. Bir baba olarak oğlumun sağlığıyla mı, gönüllülerimizin organizasyonu, tedaviye ulaşmak için yapılması gerekenlerle mi uğraşayım derken böyle bir hırsızlık olduğunu duyduk. Bizim için ufak meblağların bile büyük önemi var. Bu hırsızlık bizi çok üzdü."

ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İzmir'in Bergama ilçesinde, SMA TİP 1 (Spinal Musküler Atrofi) hastası Kaan Efe'nin (1) yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla konulan bağış kumbarası doğum gününü kutladığı günün gecesinde çalındı. Bağış kumbarasının çalındığı haberini alan Kaan Efe'nin ailesi ise büyük bir üzüntü yaşadı. Yaşanan olay karşısında gözyaşlarına boğulan Kaan Efe'nin annesi Mehtap Şanal, "Oğlum Kaan Efe küçücük bedeniyle SMA hastalığıyla mücadele veriyor. Gözlerimin önünde her geçen gün eriyor. Biz anne baba olarak her gün onun gözlerimizin önünde erimesine yıkılıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. ve oğlum için hazırlanan bir bağış kutusunun çalındığı haberini duyuyoruz. Bizim için 1 lira, 5 lira o kadar önemliyken kumbaranın çalındığını duyuyoruz" ifadelerinde bulundu.

'BU ZALİMLİK ZORUMUZA GİTTİ'

Güvenlik kamerası görüntülerinden kumbaranın hırsızlar tarafından çalındığını fark ettiğini dile getiren dükkan sahibi Orçun Karaca ise "Hırsızlığı öğlen civarında kamera kayıtlarından fark ettim. Belli bir miktar kaybımız var ama bizi asıl üzen SMA hastası Kaan Efe'ye destek amaçlı konulan kumbarasını çalmaları oldu. Bizim için giden para değil, bir çocuğun hayatının kurtulması için başlatılan kampanya parasının çalınması bizi üzdü. Bu zalimlik çok zorumuza gitti. Polise haber verdik, gerekli inceleme başlatıldı" diye konuştu.

Öte yandan, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.