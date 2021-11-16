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SMA HASTASI MEDİNE'NİN HAYALİ SAĞLIĞINA KAVUŞUP YAŞITLARI GİBİ OKULA GİTMEK - Son Dakika

SMA HASTASI MEDİNE'NİN HAYALİ SAĞLIĞINA KAVUŞUP YAŞITLARI GİBİ OKULA GİTMEK

16.11.2021 10:03

GAZİANTEP'te Hakan-Esra Birelli çiftinin Spinal Müsküler Atrofi (SMA Tip 2) hastalığı teşhisi konulan tek çocukları 6 yaşındaki Medine Birelli için Valilik onayı ile yardım kampanyası başlatıldı.

GAZİANTEP'te Hakan-Esra Birelli çiftinin Spinal Müsküler Atrofi (SMA Tip 2) hastalığı teşhisi konulan tek çocukları 6 yaşındaki Medine Birelli için Valilik onayı ile yardım kampanyası başlatıldı. Baba Birelli, kızlarının tedavisi için 20 milyon TL'ye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Güçlükle konuşan küçük Medine ise yaşıtları gibi kimseye ihtiyaç duymadan yürümek ve okula gitmek istediğini söyledi.

Fabrika işçisi Hakan ile ev kadını Esra Birelli çiftinin, 6 yıl önce dünyaya gelen kızları Medine, doğduktan bir süre sonra beslenme sorunu yaşamaya başladı. O dönem rahatsızlığına tanı konulamayan Medine, büyüdükçe yürüme ve konuşma güçlüğü çekmeye başladı. Medine Birelli'ye geçen yıl götürüldüğü hastanede SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Büyük üzüntü yaşayan Birelli çifti, Dubai'de bir merkezin tedaviyi kabul etmesi üzerine Valilik onayıyla 6 ay önce yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan çift, şu ana tadar 150 bin TL toplayabildi.

'SU İÇMEKTE DAHİ ZORLANIYOR'

Esra Birelli, yapılacak desteklerle kızının bu savaşı kazanabileceğini söyledi. Tek hayalinin kızını elinden tutup parka götürmek olduğunu belirten Birelli, Kızımın şu an oturma ve ayakta durma yetisi yok. Yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağlı bir çocuk. Su içmekte dahi zorlanıyor. Bütün yetilerini yavaş yavaş kaybediyor. Şu an SMA Tip 2 teşhisi konulmuş durumda. Eğer kızıma SMA Tip 1 teşhisi konursa kaybedeceğim. Tek evladımı kaybetmek istemiyorum. Kızımın en büyük hayali; merdiven çıkmak ve yaşıtları gibi sokaklarda oynamak. Tek çocuğumu kaybetmemek için hayırseverlerden yardım istiyorum diye konuştu.

'SESİMİZİN DUYULMASINI İSTİYORUZ'

Dubai'deki bir sağlık merkezinde kızlarının tedavi olabileceğini ifade eden Hakan Birelli, şöyle konuştu

Yaptığımız görüşmelerde tedavi için de 20 milyon TL gerektiğini öğrendik. Bu parayı toplayabilmek için valilikten onay alarak kampanya başlattık. Kampanyamızı sosyal medyadan duyurmaya çalışıyoruz ama şu ana kadar sadece 150 bin TL toplayabildik. Her geçen gün kızımın durumu kötüye gidiyor, hayati fonksiyonlarını bir bir kaybediyor. Çocuğumuz gözümüzün önünde eriyor ve anne-baba olarak hiçbir şey yapamıyoruz. Kızımın bu durumunu 5 yaşına geldiğinde öğrendik. Tek bir çocuğumuz var, o da gözümüzün önünde yavaş yavaş tüm hayati fonksiyonları eriyor. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Kızımın tedaviden sonra yüzde 97 iyileşme oranı var. Tek isteğimiz; bu paranın toplanması ve Medine'nin sağlığına kavuşması.

Güçlükle konuşan Medine Birelli ise yaşıtları gibi kimseye ihtiyaç duymadan yürümek ve okula gitmek istediğini söyledi. Küçük Medine kendisi için başlatılan yardım kampanya için de destek istedi.

SMA HASTASI MEDİNE'NİN HAYALİ SAĞLIĞINA KAVUŞUP YAŞITLARI GİBİ OKULA GİTMEK
SMA HASTASI MEDİNE'NİN HAYALİ SAĞLIĞINA KAVUŞUP YAŞITLARI GİBİ OKULA GİTMEK
SMA HASTASI MEDİNE'NİN HAYALİ SAĞLIĞINA KAVUŞUP YAŞITLARI GİBİ OKULA GİTMEK
SMA HASTASI MEDİNE'NİN HAYALİ SAĞLIĞINA KAVUŞUP YAŞITLARI GİBİ OKULA GİTMEK
SMA HASTASI MEDİNE'NİN HAYALİ SAĞLIĞINA KAVUŞUP YAŞITLARI GİBİ OKULA GİTMEK

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SMA HASTASI MEDİNE'NİN HAYALİ SAĞLIĞINA KAVUŞUP YAŞITLARI GİBİ OKULA GİTMEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: SMA HASTASI MEDİNE'NİN HAYALİ SAĞLIĞINA KAVUŞUP YAŞITLARI GİBİ OKULA GİTMEK - Son Dakika
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