SMA HASTASI MEHMET ALİ'NİN UMUDU GEN TEDAVİSİ - Son Dakika
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SMA HASTASI MEHMET ALİ'NİN UMUDU GEN TEDAVİSİ

18.10.2022 11:19

MERSİN'İn Erdemli ilçesinde, Abdurrahman (27) ve Sümeyye Gölgeli (25) çiftinin 2,5 aylık bebekleri Mehmet Ali, SMA Tip1 hastalığı ile mücadele ediyor.

MERSİN'İn Erdemli ilçesinde, Abdurrahman (27) ve Sümeyye Gölgeli (25) çiftinin 2,5 aylık bebekleri Mehmet Ali, SMA Tip1 hastalığı ile mücadele ediyor. Mehmet Ali'nin sağlığına kavuşması için gerekli olan gen tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.

Erdemli'de, Abdurrahman ve Sümeyye Gölgeli çiftinin iki çocuğundan küçük olan Mehmet Ali Gölgeli doğduğundan 13 gün sonra topuktan alınan kan ile SMA Tip 1 hastası olduğu belirlendi. Mehmet Ali'nin iyileşmesi için ise gen tedavisi yapılması gerekiyor. Tedavi için kullanılan ilaç bedeli ise 33 milyon TL.

'OĞLUMUZUN GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİMESİNE DAYANAMIYORUZ'

Baba Abdurrahman Gölgeli, Mersin Valiliği onayı ile yardım kampanyası başlatmalarının ardından hayırsever iş insanların desteğini beklediğini söyledi. Baba Gölgeli, 'Mehmet Ali doğduktan 13 gün sonra topuktan kan alarak test yapıldı. Testin sonucunda ise doktorlar oğlumuzun SMA Tip1 hastası olduğunu söyledi. Türkiye'de tedavisi yok. Şu anda Amerika ve Dubai'de bulunan hastanelerde tedavi yapılabiliyormuş. Biz de Dubai'de hastane ile görüştük. Tedavi için kullanılacak ilaç 33 milyon TL olduğunu söylediler. Bu rakamı bizim karşılayabilmemiz mümkün değil. Mehmet Ali, tüm Türkiye'nin evladı olmasını istiyoruz. Oğlumuz için Mersin Valiliği onaylı yardım kampanyası hesabı da açıldı. Çocuğumuzun kurtulması için hayırsever insanlarımızdan yardım bekliyoruz. Şuana kadar toplanan para çok az. Mehmet Ali, 2,5 aylık eğer 6 aylık olana kadar bu iğne yapılırsa iyileşme şansı var. Oğlumuzun gözümüzün önünde erimesine dayanamıyoruz. İnşallah yardım kampanyamız karşılığını bulur ve Mehmet Alimizi iyileşir' dedi.

'HER GÜN ÖPÜP KOKLUYORUM'

Anne Sümeyye Gölgeli ise, 'Oğlum daha çok küçük. Onunla her gün oynuyor, öpüp kokluyorum. Şaunda 2,5 aylık bir bebek. 6 aylığa kadar tedavi için gerekli olan iğne yapılırsa oğlumuz iyileşecek' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Baba, Güncel, Son Dakika

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