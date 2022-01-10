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SMA hastası Minik Defne için zaman daralıyor! Ailesinden destek çağrısı - Son Dakika

SMA hastası Minik Defne için zaman daralıyor! Ailesinden destek çağrısı

10.01.2022 20:01
SMA hastası Minik Defne için zaman daralıyor! Ailesinden destek çağrısı

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Işıkdere ailesinin 3 yaşındaki kızları SMA hastası Defne Işıkdere için zaman daralıyor. Şu anda 11 kilogram ağırlığında olan ve 3 kilogram daha aldığı takdirde tedavisinin mümkün olamayacağı Defne'nin sağlığına kavuşabilmesi için ailesi bağışçılardan destek bekliyor.

Murat ve Öznur Işıkdere çiftinin 3 yaşındaki SMA hastası kızları Defne'nin sağlığına kavuşması için zaman daralıyor. SMA hastası minik Defne'nin sağlığına kavuşabilmesi için ailesi, "Lütfen sesimizi duyun, kızımız için zaman daralıyor" dedi.

"DEFNE'YE ÇOCUKLUĞUNU HEDİYE EDELİM"

Dubai'deki bir hastanede tedavi görmesi planlanan ve 11 kilo 200 gram ağırlığında olan minik Defne'nin, 2 kilo 800 gram daha alması halinde, tedavisi mümkün olmayacağı ifade eden anne Öznur Işıkdere, "Kampanyamız yüzde 50'ye yaklaştı. Valilik iznimizi Haziran ayında aldık ve 1 yıl süremiz var" dedi. Bugüne kadar birçok STK ve ünlü ismin kampanyaya destek olduğu öğrenilen minik Defne'nin 13 Ekim'de doğduğunu söyleyen anne Öznur Işıkdere yardımseverlere seslenerek "Gelin hep birlikte Defne'ye çocukluğunu hediye edelim" dedi.

SMA hastası Minik Defne için zaman daralıyor! Ailesinden destek çağrısı

KAMPANYADA ÜCRETİN YÜZDE 41'İ TOPLANDI

Öte yandan Defne için gönüller de canla başla çalışıyor. Kampanyanın tanıtımı için mücadele ediyor. Instagramda Defne için açılan defne.icin.adim.ol isimli hesapta ailesi ve gönüllüler sık sık yayın açarak kampanyaya para toplamaya çalışıyor.Yüzde 41 olan kampanyada bu ay yüzde 50 hedefleniyor. Tabi bu oranın yakalanması için gönüllülerin desteğine ihtiyaç var.

Kampanyanın başında gülen yüzüyle herkesin gönlünü kazanan Defne, zaman geçtikçe nefes almakta bile zorluk çekiyor.

SMA NEDİR?

Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor.

SMA hastası Minik Defne için zaman daralıyor! Ailesinden destek çağrısı
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Son Dakika Yaşam SMA hastası Minik Defne için zaman daralıyor! Ailesinden destek çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SMA hastası Minik Defne için zaman daralıyor! Ailesinden destek çağrısı - Son Dakika
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