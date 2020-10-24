SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası - Son Dakika

SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası

24.10.2020 11:35
SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası, System.String[]

ANKARA'da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 5 aylık Enis Talha Yeşil'in tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.

ANKARA'da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 5 aylık Enis Talha Yeşil'in tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. Anne Emel Yeşil, "Biz gözümüzün önünde yavrumuzun ölümünü beklemek istemiyoruz" dedi.

Emel ve Gökhan Yeşil çifti, 5 ay önce dünyaya gelen ikinci çocukları Enis Talha'yı 17 günlükken solunum sıkıntısı ve hareketlerindeki yavaşlık nedeniyle, hastaneye götürdü. Yapılan testler sonucu Enis Talha'ya SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Solunum yetersizliği nedeniyle 1 ay yoğun bakımda kalan Enis Talha, nefes alamayacak duruma geldiği için boğazı delinerek trakeostomi yapıldı. Solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Enis Talha'nın tam anlamıyla sağlığına kavuşabilmesi için ABD'de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisi olması gerekiyor. Tedavi için 2,5 milyon dolara ihtiyacı olan aile, 13 Ağustos'ta yardım kampanyası başlattı. Ancak 2 aylık sürede gereken paranın sadece yüzde 5'i toplanabildi. Aile doğduğundan bu yana sadece bir kez kucaklarına alabildikleri oğullarının tedavisi için destek çağrısında bulundu. Ağabeyi 10 yaşındaki Arda ise minik Enis Talha'nın gün boyu yanından ayrılmayarak, moral veriyor.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Anne Emel Yeşil, oğlunun şu anda solunum cihazıyla nefes aldığını belirterek, ciğerlerinin daha fazla cihaza alışmadan gen tedavisini almak istediklerini söyledi. Bir bağış kampanyası başlattıklarını anlatan Yeşil, "Kendi imkanlarımızla tedavi ettiremiyoruz. İnsanlardan destek bekliyoruz. Enis'in yaşamasını, nefes almasını istiyorum. Enis'i kucağıma almak istiyorum. Çünkü kucağıma alamıyorum. Bu odadan salona çıkartamıyoruz. Yutma, emme refleksi kalmadı. Tedavinin Türkiye'ye gelmesini çok istiyorum. Kampanyayı tamamlayabilecek miyim bilmiyorum. Diğer çocuklar tamamladı gitti; fakat önümüzde nasıl bir süreç bizi bekliyor bilmiyorum.  Ülkemizde olması daha iyi olacak. Çünkü geriden gelen yüzlerce SMA'lı bebek var. SMA'lıların bu parayı toplayacak kadar zamanı yok. Biz gözümüzün önünde yavrumuzun ölümünü beklemek istemiyoruz. Ben yavrumun yaşamasını istiyorum. Enis'i doğduğunda sadece 1 ay emzirebildim, 1 ay kucağıma alabildim. Kucağıma almak istiyorum, en önemlisi bu cihazlardan kurtulup nefes almasını istiyorum. En büyük hayalim Enis'in nefes alması. Bu da insanların desteği ile olacak.  Tedavinin başarı oranı ise yüzde 95. Yüzde 1 bile olsa bir aile için büyük bir umut" diye konuştu.

SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası
SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası
SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası
SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası
SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası
SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası
SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SMA hastası minik Enis'in tedavisi için yardım kampanyası - Son Dakika

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