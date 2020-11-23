SMA hastası minik Kumsal, tedavi için yardım bekliyor - Son Dakika

TOKAT'ta Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası olan 19 aylık Kumsal Sadıç'ın sağlığına kavuşması için 2,5 milyon dolarlık gen tedavisi olması gerekiyor. Anne Derya Sadıç (29), "Kızım gözlerimin önünde eriyor. Bir anne olarak dayanamıyorum ben bu acıya. Daha kötü olabilir" dedi.

Zile ilçesinde yaşayan Derya ve Ali Sağdıç (31) çiftinin 19 ay önce dünyaya gelen 3'üncü çocukları Kumsal, hareketlerindeki yavaşlığı fark eden ailesi tarafından hastaneye götürdü. Yapılan genetik test sonucu Kumsal'a SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Yaşıtları gibi yürüyemeyen, ayakta duramayan Kumsal'ın sağlığına tam anlamıyla kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerektiği belirtildi. ABD'de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisi için ailesi yardım kampanyası başlattı. Kumsal'ın tekrar sağlığına kavuşabilmesi için 2,5 milyon dolara ihtiyacı var. Aile ise hayırseverlerden yardım bekliyor.

'BİR ANNE OLARAK DAYANAMIYORUM BEN BU ACIYA'Hayırseverlerden yardım beklediklerini söyleyen ev kadını Derya Sadıç, "Hastalık teşhisi 8'inci ayında konuldu. Kızım gözlerimin önünde eriyor. Bir anne olarak dayanamıyorum ben bu acıya. Daha kötü olabilir, makinelere bağlanabilir. Ben evladımı yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. Bir tedavimiz var. O tedavinin Türkiye 'ye gelmesini, SGK tarafından onaylanmasını istiyorum. Gözlerimin önünde eriyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Herkesten yardım istiyorum. Çok pahalı bir tedavi" dedi. 'DESTEK BEKLİYORUZ'

Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Ali Sadıç ise, "Ben bir baba olarak çocuğumun arkadaşları gibi oynaması, çocuğumun ilerde makinelere bağlanmaması için yardım istiyoruz. Çocuğumun sağlığına kavuşması için herkesten destek istiyoruz" diye konuştu.