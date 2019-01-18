Son Dakika Haberleri: Sma Hastası Minik Nehir, Hayata Tutunamadı

Sma Hastası Minik Nehir, Hayata Tutunamadı

29 dakika önce

SPİNAL Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı teşhisi konulan 5 aylık Nehir Maral, Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Sma Hastası Minik Nehir, Hayata Tutunamadı, System.String[]
SPİNAL Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı teşhisi konulan 5 aylık Nehir Maral,  Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'da 2017 yılında dünya evine giren Yonca- Recep Maral çiftinin, 2018 yılının ağustos ayında 'Nehir' adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. 4 aylık olduğunda hareketlerinin tuhaflaştığını fark eden aile, bebeği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne götürdü. Hastanede 'gevşek bebek sendromu' olarak da bilinen SMA Tip 1 teşhisi konulan Nehir bebek, yoğun bakım ünitesinin yeterli donanımda olmaması nedeniyle ambulans helikopterle Samsun'da tam donanımlı bir özel hastaneye nakledildi.

SMA Tip 1 hastalarının iyileşmesi için gerekli olan ve değeri yaklaşık 400 bin Türk lirası olan ilaç Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle ABD'den sipariş edildi. Kısa bir süre içinde Türkiye'ye gelen ilaç, ailenin iddiasına göre Nehir bebek özel bir hastanede olduğu için hastane yetkililerine verilmedi.

14 Ocak'ta çocuğunu kaybettiğini belirten anne Yonca Maral, daha sonra eşiyle beraber Bursa'da yaşayan ailesinin yanına geldiklerini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çoğu hastaya bu ilaç gelmiyor. Şans eseri bu ilaç bize geldi. Bu ilaç geldi ama çocuğumuz özel hastanede olduğu için ilacı bize vermediler. Devlet bizi 3'üncü basamak yoğun bakımı olan özel bir hastaneye kendisi nakil etmişti ama gelen ilacı özel bir hastaneye veremeyeceklerini söylediler. İlacı devlet hastanesine götüreceklerini söylediler. Devlet hastanesinde 10 gün kadar yer bekledik ama yer bulunamadı. Bu süre zarfında çocuğun durumu kötüleşti. Çocuğumun öldüğünü yoldayken öğrendim."

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:01 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı

Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:30:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sma Hastası Minik Nehir, Hayata Tutunamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]