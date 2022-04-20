Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı - Son Dakika
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Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı

20.04.2022 09:54

Böyle vicdansızlık görülmedi.

Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da yaşayan SMA hastası Nilay Çalış'a yardım için Almanya'nın Duisburg kentindeki Türk restoranına bırakılan yardım kumbarasını çalan kadın saniye saniye görüntülendi.

Valilik izni ile başlatılan yardım kampanyasına destek vermek için Almanya'nın Duisburg kentinde restoranı olan bir Türk vatandaşı işyerine yardım kumbarası koydu. İşyerine müşteri gibi gelen bir kadın verdiği siparişler hazırlanırken tezgahın üzerinde ki kumbarayı fark etti. İçerisinde miktar paranın olduğu kumbarayı alan kadın siparişini almadan işyerinden uzaklaştı.

Çocuklarının sağlığına kavuşması için tüm imkanları seferber eden Çalış Ailesi ve gönüllüler yaşanan hırsız olayıyla sarsıldı. 11 aydır devam eden yardım kampanyasına yeteri kadar destek gelmezken, yaşanan hırsızlık olayı da kampanyayı olumsuz etkiledi.

Şuana kadar toplanması gereken miktarın sadece yüzde 12'sini toplayabilen Remziye ve Murat Çalış çifti ve gönüllüler SMA Tip 1 Hastası olan 3,5 yaşındaki Nilay Çalış'ın yaşam mücadelesini sürdürmeye çalışıyor.

Hırsızlık olayıyla ilgili konuşan Baba Murat Çalış, "Ne yazık ki Almanya'da bir restorana bıraktığımız kumbaramız çalındı. Bizler bugün mü yarın mı? korkusuyla yaşarken insanlar nasıl bu paraya el atabilir. Rabbim onları bildiği gibi yapsın, ıslah etsin. Nilayımız küçücük bedeniyle hem SMA ile hem açlıkla savaşıyor. Para topluyoruz ki kızımızı tedavi ettirebilelim. Valilik onaylı bir kampanya başlattık ancak ne yazık ki kampanyamız istediğimiz gibi ilerlemiyor. 11 aydır kampanyamız aktif ama sadece yüzde 12'lik bir oranda para toplayabildik. Lütfen Allah rızası için sesimize ses, umudumuza umut olun" dedi.

Anne Remziye Çalış ise, "Ben Nilay'ı doyuramıyorum, aç bırakıyorum kilo almasın diye. 30 cc mamaya yüzde 70'ini su karıştırıp veriyorum ki Nilay kilo almasın, tedavi şansını kaybetmesin. Devlet büyüklerinden, işadamlarından destek bekliyorum. Bu süreçte bizi yalnız bırakmasınlar" dedi.

Adıyaman Valiliği tarafından verilen izin ile yardım kampanyası başlatılan SMA Hastası Nilay Çalış için sadece yurt içinde değil, yurt dışından da yardım toplanıyor. Yurt dışından getirilecek olan ilaç tedavisi için 26 milyon TL'ye ihtiyacı olan Nilay çalış için şuana kadar 3 milyon TL toplanabildi.

Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı
Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı
Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı
Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı
Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı
Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı
Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı
Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı
Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı
Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı
Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı
Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böyle vicdansızlık görülmedi... Almanya'daki Türk restoranına bırakılan SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı - Son Dakika
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