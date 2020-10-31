SMA hastası olan 3 yaşındaki İsmail Çağan için kaktüslerini satışa çıkardı - Son Dakika

Denizli'de yaşayan Ayşegül Doğan Erol, evinin balkonunda yetiştirdiği kaktüslerini SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki İsmail Çağan Demir'in tedavisi için satışa çıkardı. Daha öncede başla bir bebek için satış yaptığını belirten Erol, "İsmail bebeğin hayata tutunması gerekiyor. Ona kaktüslerimle destek olmak istedim" dedi.

Ankara'da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 3 yaşındaki İsmail Çağan Demir'in Avrupa Birliği ülkelerinde gen tedavisi görebilmesi için 2 milyon 132 bin Euro gerekiyor. Denizli'de yaşayan 28 yaşındaki 1 çocuk annesi Ayşegül Doğan Erol, Ankara'da yardım eli bekleyen 3 yaşındaki SMA Tip 1 hastası İsmail Çağan Demir için kampanya başlattı. Erol, 3 yıldır büyüttüğü, yetiştirdiği kaktüslerini satışa çıkardı. Organik iplerden çocuklar için ürettiği oyuncakların satışını yaptığı sosyal medya hesabından bu seferde evinde yetiştirdiği kaktüsleri SMA Tip 1 hastası olan 3 yaşında Demir için satışa çıkardı.

Erol'un hedefi en az bin lira

Kendisinin de bebeği olduğunu ve artık acı çeken tek bir bebek olmasını istemediğini belirten Erol, " Kaktüsler benim göz bebeğim. 3 yıldır bir balkon dolusu kaktüsüm oldu ve üretiyorum, büyütüyorum. Daha önce Gökalp bebek için amigrumi oyuncaklar yapıp sattım. Çok şükür o tedavisine kavuştu. Şimdi de İsmail bebek hastanede ve ona kaktüslerimle destek olmak istedim. Keşke elimden daha fazlası gelse. O kadar büyük bir sınav ki bu benim de küçük bebeğim var. İsmail bebeğin görüntülerini, videolarını izlemeye kalbim dayanmıyor umarım denizde damla da olsa bir katkımız olabilir. Farkındalık yapabiliriz ve artık acı çeken canı yanan tek bir bebek kalmaz. Ailelerine çok büyük sabırlar diliyorum ve o bebekler hepimizin. Destek olan herkese de kalpten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ