SMA hastası Ömer bebek için "Ömer'e Nefes Ol" yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

SMA hastası Ömer bebek için "Ömer'e Nefes Ol" yardım kampanyası başlatıldı

Ölümcül kas hastalığı teşhisi konulan, bir yaşındaki Ömer bebek için anne ve babası yardım bekliyor.

SMA hastası Ömer bebek için

Ölümcül kas hastalığı teşhisi konulan, bir yaşındaki Ömer bebek için anne ve babası yardım bekliyor. Ömer bebeğin tedavisi için #ÖmereNefesOl hashtagi yardım kampanyası başlatıldı.

Ömer'in sağlığına kavuşabilmesi için gerekli gen tedavisi yapılması gerekiyor. Amerika'da tedavi edilebilen bu hastalığın maliyeti ise oldukça yüksek. Çankaya'da yaşayan aile Yunus Emre ve Ayşe Ergen çiftinin bir yaşındaki bebekleri Ömer SMA TİP 1 hastası. Yaşıtları gibi hareket edebilmesi ise yapılacak tedavisine bağlı. Maliyeti yüksek olan bu tedavi için Ömer bebek yardım bekliyor.

Anne Ayşe Ergen(32) bebeklerinin sağlığına kavuşabilmesi için destek bekliyor ve "@omernefesalacak" Instagram hesabı üzerinden paylaşımlar yapıyor. Yapmış olduğu paylaşımlarda hem bebeğinin son durumu hakkında bilgi veriyor hem de gerekli yardımın acilen toplanmasının önemini anlatıyor.

ÜNLÜLER İSİMLERDEN #ÖMERENEFESOL İÇİN DESTEK

Ömer'in nefes alması ve sağlığına kavuşması için spor, sanat ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dünyasından önemli isimler de harekete geçti. #ÖmereNefesOl kampanyasına destek veren işadamı Şaban Palabıyık kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Palabıyık "Sağlık Bakanlığımız SMA hastalarının tedavisi için çalışma başlatmış, tedavilerinde gerekli ilacın temin edileceğini duyurmuştu. Biz de vatandaş olarak üzerimize düşeni yaparak Ömer bebek ve daha birçok SMA hastası bebek için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu konuda özellikle sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan kullanıcılar büyük görev düşüyor. Ömer bebeğin sağlığına kavuşabilmesi için herkes #ÖmereNefesOl hashtagi ile paylaşım yapmalıdır" dedi.

ÖMER BEBEK MAKİNELERE BAĞLI UYUYOR

Yaşıtları gibi hareket edemeyen Ömer bebeğin tedavi göremezse ölümcül sonuçlar ile karşılaşılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Palabıyık, "Ömer'in kas hastalığı nedeniyle gelişimi yaşıtlarına göre geride. Ömer bebeğin hastalığından dolayı akciğerleri ise yeterli kapasitede değil. Hem akciğerlerini dinlendirmek için hem de akciğerleri genişletmek için Bpap isimli cihazı kullanıyor. Uyku sırasında da parmağında oksitmetre cihazı ile sürekli olarak nabzı ölçülüyor" diye konuştu.

(İHA)

SMA hastası Ömer bebek için Ömer'e Nefes Ol yardım kampanyası başlatıldı
SMA hastası Ömer bebek için Ömer'e Nefes Ol yardım kampanyası başlatıldı

spinal müsküler atrofi, Kas Hastalığı, Çankaya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SMA hastası Ömer bebek için 'Ömer'e Nefes Ol' yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

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