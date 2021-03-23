SMA Hastası Öykü ABD'de Tedavi Görüyor - Son Dakika

SMA Hastası Öykü ABD'de Tedavi Görüyor
23.03.2021 15:44
27 aylık SMA hastası Öykü Elmalıca, Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2 milyon 300 bin dolarlık tedavi için Los Angeles'ta.
27 aylık SMA hastası Öykü Elmalıca, Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2 milyon 300 bin dolarlık tedavi için Los Angeles'ta. Öykü, Amerika'nın 2 yaş üstüne tedavi uyguladığı ilk bebek
Son Dakika Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?