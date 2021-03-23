SMA Hastası Öykü ABD'de Tedavi Görüyor - Son Dakika

SMA Hastası Öykü ABD'de Tedavi Görüyor

27 aylık SMA hastası Öykü Elmalıca, Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2 milyon 300 bin dolarlık tedavi için Los Angeles'ta.

27 aylık SMA hastası Öykü Elmalıca, Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2 milyon 300 bin dolarlık tedavi için Los Angeles'ta. Öykü, Amerika'nın 2 yaş üstüne tedavi uyguladığı ilk bebek

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