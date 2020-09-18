SMA hastası Rümeysa bebek için süre daralıyor - Son Dakika

MANİSA'da kas hastalığı olarak bilinen Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip1) ile mücadele eden 19 aylık Rümeysa Boztaş'ın gen tedavisi olması için süre daralırken, çocuklarının gözü önünde erimesini çaresizce izleyen ailesi yardım bekliyor.

Yunusemre ilçesi Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Gürsel ve Tülay Boztaş çiftinin 19 ay önce dünyaya gelen ikinci çocukları Rümeysa Boztaş, SMA Tip1 hastalığı nedeniyle günden güne hayattan kopuyor. Her geçen gün kasları eriyen minik Rümeysa'nın sağlığına kavuşabilmesi için, ABD'de sadece 2 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen gen tedavisinin uygulanması gerekiyor. Rümeysa bebek için süre kısalırken, Boztaş ailesi 18 milyon TL olan tedavinin yapılabilmesi için yardım bekliyor. Yaşıtları gibi hareket edemeyen ve solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren Rümeysa'nın annesi Tülay Boztaş, SMA Tip-1'in çok ağır bir hastalık olduğunu ve kızının günden güne gözlerinin önünde eridiğini çaresiz bir şekilde izlediklerini söyledi.