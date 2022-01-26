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SMA HASTASI SEFA'NIN YAŞAMASI İÇİN, KÖYDE YAPTIKLARI EKMEKLERİ KAPI KAPI DOLAŞIP SATIYORLAR - Son Dakika

SMA HASTASI SEFA'NIN YAŞAMASI İÇİN, KÖYDE YAPTIKLARI EKMEKLERİ KAPI KAPI DOLAŞIP SATIYORLAR

26.01.2022 13:32

Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'de Çivili Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kadınları, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Sefa Harput'un (2) yardım kampanyasına destek olmak için ekmek üretimine başladı.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'de Çivili Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kadınları, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Sefa Harput'un (2) yardım kampanyasına destek olmak için ekmek üretimine başladı. Ürettikleri ekmekleri kapı kapı dolaşarak satan kadınlar, elde edilecek gelir ve bağışları, Sefa için açılan hesaba yatırılacak.

2018 yılında evlenen İsmail-Rabia Harput çiftinin bir yıl sonra dünyaya gelen bebekleri Sefa, 18 aylıkken yürüme güçlüğü çekmeye başladı. Çiftin hastaneye götürdüğü bebeklerine SMA Tip-2 hastalığı teşhisi kondu. Harput çifti gen tedavisi için valiliğe başvurup yardım kampanyası başlattı. ABD'deki hastanelerin 2 yaşını geride bıraktığı için oğullarını kabul etmediğini belirten İsmail Harput, gerekli olan 2,4 milyon doların toplanması halinde tedaviye Dubai'de başlayacaklarını söyledi.

'KİLO ALMAMASI İÇİN, BİR BARDAK YOĞURT YEDİRİP YATIRIYORUZ'

Dubai'deki tedavide ise 13,5 kilo sınırının olduğunu belirten İsmail Harput, 1,5 kilo alması durumunda buradaki tedaviden de yararlanamayacaklarını dile getirerek, 'Şu an kampanyamız yüzde 4 oldu. Dağ yöresindeki bütün köylerimizin birlikte olmasıyla, biz bu kampanyanın yüzde 100'ünü de başaracağız. Biz ilk başladığımızda bu ilaç 20 milyon TL'ydi, şimdi 30 milyon TL'ye çıktı. Dolar kuru yükseldikçe de bu ilaç yükseliyor. Sefa'nın kilo almaması için bir bardak yoğurt yedirip yatırdığımız günler de oluyor. Kasları günden güne eriyor, eridiği için de sağlık durumu geri gidiyor. Önceden yürüyordu, şimdi hiç yürüyemiyor, sadece emekliyor. Kısa mesafe emekleyip duruyor. Çünkü kasları taşımıyor artık. Çocuğumuz gözümüzün önünde günden güne eriyor' dedi.

'SEFA'YI KENDİ EVLADIMIZ GİBİ GÖRÜYORUZ'

Dağ yöresi kadınlarının Sefa'nın iyileşmesi için birlik olduğunu vurgulayan, Çivili Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülistan Keskin, 'Biz dağ yöresi anneleri olarak, Sefa'yı kendi evladımız gibi görüyoruz. Onun dağlı anneleri olarak, şifa bulması için destek olmak istiyoruz. Bize yardım için gelen unlarla ekmek yapıyoruz. Burada herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Burada bazıları ekmek yaparak destek oluyor, bazıları maddi olarak yardımcı oluyor, un getiriyor. Osmangazi Belediyesi de odunlarımızı getiriyor. Sefa'ya umut olmak istiyoruz diye konuştu.

SMA HASTASI SEFA'NIN YAŞAMASI İÇİN, KÖYDE YAPTIKLARI EKMEKLERİ KAPI KAPI DOLAŞIP SATIYORLAR
SMA HASTASI SEFA'NIN YAŞAMASI İÇİN, KÖYDE YAPTIKLARI EKMEKLERİ KAPI KAPI DOLAŞIP SATIYORLAR
SMA HASTASI SEFA'NIN YAŞAMASI İÇİN, KÖYDE YAPTIKLARI EKMEKLERİ KAPI KAPI DOLAŞIP SATIYORLAR

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spinal müsküler atrofi, Orhaneli, Dubai, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SMA HASTASI SEFA'NIN YAŞAMASI İÇİN, KÖYDE YAPTIKLARI EKMEKLERİ KAPI KAPI DOLAŞIP SATIYORLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: SMA HASTASI SEFA'NIN YAŞAMASI İÇİN, KÖYDE YAPTIKLARI EKMEKLERİ KAPI KAPI DOLAŞIP SATIYORLAR - Son Dakika
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