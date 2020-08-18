SMA hastası Umut bebek, hayata tutunmak için ilacını bekliyor - Son Dakika

SMA hastası Umut bebek, hayata tutunmak için ilacını bekliyor

SMA hastası Umut bebek, hayata tutunmak için ilacını bekliyor Adana'da yaşayan Kılıç çifti, 6 aylık bebekleri Umut'u kaybetmemek için ilaç bekliyor 6 aylık Umut'un annesi Ceyda Kılıç: "Geceleri kalkınca oğlum nefes alıyor mu diye bakıyorum" Adana'da yaşayan Kılıç çifti, 'Spinal Müsküler Atrofi...

SMA hastası Umut bebek, hayata tutunmak için ilacını bekliyor

Adana'da yaşayan Kılıç çifti, 6 aylık bebekleri Umut'u kaybetmemek için ilaç bekliyor

6 aylık Umut'un annesi Ceyda Kılıç:

"Geceleri kalkınca oğlum nefes alıyor mu diye bakıyorum"

ADANA - Adana'da yaşayan Kılıç çifti, 'Spinal Müsküler Atrofi Tip 1' hastalığına yakalanan ve hayatı elektrikle çalışan 5 cihaza bağlı 6 aylık bebekleri Umut'u kaybetmemek için yardım bekliyor. Anne Ceyda'nın oğlu için söylediği, "Umut'a umut olsunlar. SMA'lı bebekler ölmesin. Geceleri kalkınca nefes alıyor mu diye hemen bakıyorum. Her gün böyle geçiyor" demesi yürekleri dağladı.

Mustafa Kemal ile Ceyda Kılıç çifti 6 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Alya ve Umut Kayra (6 aylık) isimli 2 çocukları dünyaya geldi. Mustafa Kemal ve Ceyda Kılıç çiftinin Şubat ayında dünyaya gelen 2. çocukları Umut Kayra'nın, doğumundan bir ay sonra yapılan tetkikler sonucu 'SMA Tip-1' hastası olduğu ortaya çıktı.

Anne ve babası, evlatlarının tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında gidip geldi. Pandemi süreci nedeniyle de tedavisi aksayan Umut Kayra'nın solunum sıkıntısı da çekmesi üzerine aile eve devletin desteğiyle 5 cihaz aldı. Hayatı elektriğe bağlı olan Umut için ailesi eve jeneratör de taktırdı.

Yapılan tetkikler sonucu Umut'un alması gereken 'Spinraza' adlı ilaç, Sağlık Bakanlığınca onaylanarak 7 Temmuz'da ilk dozu verildi. Ancak 15 günde bir kullanması gereken ilacı Umut, bakanlık tarafından onaylı olduğu halde bir daha kullanamadı. Kılıç çifti, SGK ile görüştüğünde de bir cevap alamadı.

"Yurt dışındaki ilaç oğlumun kurtuluşu"

Bebeklerinin 15 günde bir alması gereken ilacı 40 gündür içmediğini söyleyen baba Mustafa Kemal Kılıç, "Şuan oğlumun dördüncü dozu kullanması gerekirken biz hala tek dozdayız. Ankara'yı aradığımızda bize 'Bilmiyoruz' diyerek cevap veriyorlar. Bize 'İlacınız kesildi' desinler o zaman. Bizde kendimiz Türkiye'de bağış kampanyası yapalım. Ona da izin vermiyorlar. Yurt dışında bir ilaç var. 'Zolgensma' gen terapisi olarak geçiyor. Benim bu ilaca ulaşabilmem için 2,5 milyon dolara yakın param olması gerekiyor. Ancak devletimiz bu ilacı kabul ederse belki devletimize çok az fiyata gelecek" diye konuştu.

"Zaman daralıyor, korkuyoruz"

Oğlu adına Almanya ve Amerika'da bağış kampanyası başlattığını da belirten baba Kılıç, "Türkiye'de izin verilmiyor bağışa. Benim gibi birçok aile de böyle bir kampanya başlattı. Biz çocuğumuzun sağlığıyla mı uğraşalım bağış mı toplayalım. İlk hedefimiz devletimizin verdiği 'Spinraza' ilacı. Devlet bunu bize verdi. Reçetemiz onaylandı ama ilaç gelmiyor. Yetkililere sesleniyorum. Yarınımız yok. Zaman daralıyor. Korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kalkınca nefes alıyor mu diye bakıyorum"

Anne Ceyda Kılıç ise oğlunun başında her gün eşiyle birlikte nöbetleşe uyuduklarını belirterek, "Rahatsızlığını öğrenince ilk başta bir şok geçirdik. Çok zor günler atlattık. Hala da atlatıyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan ilacımızı bekliyoruz. Hala diğer dozlarını alamadı ilacın. Yasal prosedüre takılıyor. Bakanımız duysun, biran önce oğlumuz Umut'a umut olsunlar. SMA'lı bebekler ölmesin. Zaman çok daralıyor. Uyuyamıyorum bile. Kalkınca nefes alıyor mu diye hemen bakıyorum. Her gün böyle geçiyor" dedi.

SMA hastası Umut bebek, hayata tutunmak için ilacını bekliyor

Adana, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 10:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SMA hastası Umut bebek, hayata tutunmak için ilacını bekliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz         
14:46
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü 7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü         
14:38
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası         
14:38
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz         
14:35
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:28
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı         
13:16
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı         
13:03
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik         
12:49
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada! 3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada!         
11:25
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye         
10:43
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular         
10:06
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak         
10:02
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı         
09:48
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı         
09:45
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı         
22:42
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi         
21:26
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi         
20:57
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı         
20:07
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi         
19:00
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 17:00:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SMA hastası Umut bebek, hayata tutunmak için ilacını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei