SMA hastası 'Umut' bebek için kermes - Son Dakika

SMA hastası 'Umut' bebek için kermes

15.11.2020 08:05
SMA hastası 'Umut' bebek için kermes, System.String[]

MERSİN'de 'Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1' hastalığına yakalanan 9 aylık Umut bebek için kermes düzenlendi.

MERSİN'de 'Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1' hastalığına yakalanan 9 aylık Umut bebek için kermes düzenlendi. Kermesin tüm gelirleri, Umut'un tedavi masrafları için açılan hesaba yatırılacak.

Mustafa Kemal (35) ile Ceyda Kılıç (28) çifti 6 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Alya (5) ve Umut Kayra isimli çocukları dünyaya geldi. Çiftin şubat ayında dünyaya gelen 2'nci çocukları Umut Kayra'nın, doğumundan bir ay sonra yapılan tetkikler sonucu 'SMA Tip1' hastası olduğu ortaya çıktı.

Adana'da yaşayan Kılıç çifti, elektrikle çalışan 5 cihaza bağlı yaşayan 9 aylık bebekleri Umut'u kaybetmemek için yardım bekliyor. Çift toplanan yardımlarla umudunu korurken, Mersin'de Umut bebeğin tedavi masraflarına katkı vermek için kermes düzenlendi. El işi ürünlerin ve yiyeceklerin satıldığı kermesin tüm gelirleri Umut için açılan hesaba yatırılacak.'TEDAVİ İÇİN 2.3 MİLYON DOLAR GEREKİYOR'Adana'dan 5 yaşındaki kızı Alya ile gelerek etkinliğe katılan Mustafa Kemal Kılıç (35), kızının yaşaması için Amerika'da tedavi olanağının olduğunu ancak 2.3 milyon dolar gerektiğini kaydetti. Kızı için başlatılan yardım kampanyalarına destek verenlere teşekkür eden Kılıç, "Yurt dışında bir gen tedavisi var. Biz ona ulaşabilmek için kampanya başlattık. Vatandaşlarımızın desteğini alıyoruz. Şu an ihtiyaç olan paranın yüzde 30'unu topladık. Zoru başardık, sesimizi duyurduk. Bundan sonrasının daha kolay olacağını düşünüyorum. İlaç ve tedavi masrafı yaklaşık 2.3 milyon dolar. Herkesin yardımını bekliyoruz" dedi.'HERKESİ UMUT'A UMUT OLMAYA DAVET EDİYORUZ'Kermesi organize eden Mersin Gönüllü Palyaçolar ekini temsilcisi Aysel Sevilgen,"SMA hastası Umut bebeğe umut olmak için bu etkinliği organize ettik. Kermesin tüm gelirleri Umut'un tedavisine aktaracağız" diye konuştu.

Genç sanatçı Ferah Zeydan da etkinliğe katılarak, şarkıları ile yardım kampanyasına destek verdi. Zeydan herkesi Umut bebeğe umut olmaya çağırdı.


SMA hastası 'Umut' bebek için kermes
SMA hastası 'Umut' bebek için kermes
SMA hastası 'Umut' bebek için kermes
SMA hastası 'Umut' bebek için kermes
SMA hastası 'Umut' bebek için kermes

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SMA hastası 'Umut' bebek için kermes - Son Dakika


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