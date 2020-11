SMA hastası Yiğit bebeğin iyileşebilmesi için 2,5 milyon dolar gerekli - Son Dakika

DÜZCE'de, SMA Tip1 hastası 15 aylık Muhammet Yiğit Tezcan, cihaza bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Tezcan ailesi, 2 milyon 500 bin dolara mal olan tedavinin yapılabilmesi için yardımseverlerden destek bekliyor.

Düzce'de yaşayan Fikri Tezcan'ın oğlu Muhammet Yiğit'e 2 aylıkken SMA Tip1 hastalığı teşhisi konuldu. Muhammet Yiğit bebek entübe olmasının ardından boğazına nefes alabilmesi için cihaz bağlandı. Her geçen gün kasları eriyen Muhammet Yiğit'in sağlığına kavuşabilmesi için, ABD'de sadece 2 yaş altındaki çocuklara, Avrupa'da ise 4 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen gen tedavisinin uygulanması gerekiyor. Muhammet Yiğit için süre kısalırken, Tezcan ailesi 2 milyon 500 bin dolara mal olduğunu belirttikleri tedavinin yapılabilmesi için Düzce'de bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının desteği ile yardım kampanyası başlattı. Aile, ilgililer ve herkesin kendilerine destek olmasını istedi.

Oğlunun tedavi edilmesi için destek isteyen Fikri Tezcan, "Evladım Muhammet Yiğit Tezcan 15 aylık. 2 aylıkken SMA Tip-1 tanısı kondu. Yaklaşık 13 aydır hemen hemen haftanın 3-4 günü hastanelerdeyiz. Maalesef SMA Tip-1 hastalığı ölümcül genetik bir hastalık. Her an her saniye ölümü yaşıyoruz. Rabbim kimseye evlat acısı göstermesin. Biz de bunun üzerine Amerika'daki gen tedavisi için kampanya başlattık. Tüm hayır sevenlerden desteklerini bekliyoruz" dedi.Gen tedavisi için 2,5 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirten Fikri Tezcan, "Yiğit'e gönül verenler kermes düzenlediler. Yaklaşık 10 gün boyunca sürdü. Ciddi destek vardı. Tabi yetersiz. Hastanelerle yaptığımız görüşmelerde ilacın fiyatı 2,5 milyon dolar. Ama ben inanıyorum Allah'ın izniyle halkımızın desteği ile kısa sürede tamamlanacak. Evladım ilacına kavuşacak. 2,5 milyon dolar çok büyük bir rakam. Bu tek başımıza kaldıracağımız bir rakam değil. Onun için halkımızın desteğine ihtiyacımız var. 2 yaş altında alınabilen bir ilaç. Muhammet Yiğit şu anda 15 aylık. Ama bu hastalık an meselesi. 2 yaş altı ama hastalık çok kötü. Bir anda ne olacağı belli olmuyor. Tüm halkımızın desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.