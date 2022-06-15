SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti - Son Dakika
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SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti

15.06.2022 10:53
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti

VAN'da yaşayan Ersin ve Berivan Öndil çiftinin ikiz olarak dünyaya gelen bebeklerinden 17 aylık Metin'e 6 aylıkken Spinal Muskuler Atrofi (SMA) tanısı konuldu.

VAN'da yaşayan Ersin ve Berivan Öndil çiftinin ikiz olarak dünyaya gelen bebeklerinden 17 aylık Metin'e 6 aylıkken Spinal Muskuler Atrofi (SMA) tanısı konuldu. Çetin yürümeye başlarken SMA hastası ikizi Metin ise yatağa ve cihazlara bağlı bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Annesi Berivan, "Metin'in ikizi Çetin her zaman ikizinin yanına gelip onunla oynamak istiyor ama biz bırakamıyoruz. 'Hortumlarını çeker' diye çok korkuyoruz. Hep Çetin'i Metin'den uzaklaştırıyoruz. Bir anne olarak çok kötü bir şey evlatlarımı birbirinden uzaklaştırmak zorunda kalıyorum" dedi.

Van'ın Buzhane mahallesinde yaşayan Öndül çiftinin 17 ay önce ikiz erkek bebekleri dünyaya geldi. İkizlere Çetin ve Metin ismi verildi. 6 ay sonra ikizlerinden Metin'e Spinal Muskuler Atrofi (SMA) tanısı konuldu. Cihazlara bağlı bir şekilde yaşamaya başlayan Metin'in kampanyalardan haberi olmayan ailesine ulaşan gönüllüler ise valilik onayı ile kampanya başlattı. Ersin Öndül, çocuğuna bakabilmek için çalışamayınca gönüllülerden gelen yardımlarla yaşamını sürdürüyor. Başlatılan kampanyaya herkesten destek beklediğini belirten Ersin Öndül, "Metin'in 6 aylıkken SMA hastası olduğu ortaya çıktı. İkizi sağlıklı. Sosyal medyayla bir ilgimiz olmadığı için, kampanyayı çok geç başlattık. Daha 2 aylık bir kampanya. Şu an çok ağır bir şekilde işliyor. Herkesten kampanyamıza destek bekliyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Çocuğumuzun yaşaması için devlet büyüklerimizden, iş adamları, futbolcular herkesten destek bekliyoruz" dedi.

'ONUN CANI YANDIKÇA YÜREĞİMİZ PARÇALANIYOR'Ersin Öndül, "Çocuğumuzun yaşamasını istiyoruz. Herkese yalvarıyoruz. Çocuğumuz gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Çocuğuma bakıyorum o nedenle çalışamıyorum. Sürekli çocuğumun başındayım. Çocuğumuz gözümüzün önünde can çekişiyor. Yapılan işlemlerden canı çok yanıyor. Onun canı yandıkça bizim yüreğimiz parçalanıyor. Metin çok güler yüzlü bir çocuk. O gülücükleriyle bize teselli oluyor. Ama biz bir şey yapamıyoruz" dedi. 'HEP ÇETİN' İ METİN'DEN UZAKLAŞTIRIYORUZ'

Metin'in ikizi Çetin ise artık yürümeye başladı. Berivan Öndül, sürekli ikizi Metin ile oynamak için yatağa gelen Çetin'i uzaklaştırmak zorunda kaldıklarını ve bunun çok zor bir durum olduğunu söyledi. Berivan Öndül, "Metin'in ikizi Çetin her zaman ikizinin yanına gelip onunla oynamak istiyor ama biz bırakamıyoruz. 'Metin'in bağlı olduğu hortumlarını çeker' diye çok korkuyoruz. Hep Çetin'i Metin'den uzaklaştırıyoruz. Bir anne olarak çok kötü bir şey evlatlarımı birbirinden uzaklaştırmak zorunda kalıyorum. Çetin yürümeye başladığı zaman özellikle ikiz oldukları için çok kötü hissettim. Biri şu an yürüyor diğeri ise yatağa bağlı olarak yaşıyor. Herkesten yardım bekliyoruz" dedi.


SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti
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Kaynak: DHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SMA, ikiz bebeklerden Metin'i seçti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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