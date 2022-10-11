SMA'LI ÇOCUKLARIN BAĞIŞ KUMBARALARINI ÇALDI - Son Dakika
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SMA'LI ÇOCUKLARIN BAĞIŞ KUMBARALARINI ÇALDI

11.10.2022 11:52

İZMİR'de, fırının kapısını zorlayarak giren hırsızlık şüphelisi, kasadaki para ile tezgahta duran SMA tip 1 hastası Ali Adar Baştin (2) ve SMA tip 1 hastası Fatma Betül Anuştekin'e (1) ait bağış kutularını çaldı.

İZMİR'de, fırının kapısını zorlayarak giren hırsızlık şüphelisi, kasadaki para ile tezgahta duran SMA tip 1 hastası Ali Adar Baştin (2) ve SMA tip 1 hastası Fatma Betül Anuştekin'e (1) ait bağış kutularını çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 54991 Sokak'taki fırına, 29 Eylül günü saat 22.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi, cam kapıyı tornavida ile zorlayıp, açarak içeri girdi. Tezgahın arkasına yönelen hırsızlık şüphelisi, önce kasadaki 500 TL'yi aldı daha sonra tezgahın üzerinde duran SMA tip1 hastası Ali Adar Baştin ve SMA tip1 hastası Fatma Betül Anuştekin'e ait 2 bağış kutusunu da çalıp, fırından ayrıldı. Bu anlar, fırının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Fırının işletmecisi Canberk Özcan (26), görüntülerle polise gidip, şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise fırında parmak izi incelemesi yaptı, şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

'KENDİ PARAMIZ OLSA PEŞİNE DÜŞMEZDİK'

Fırını kapatmalarından 1 saat sonra hırsızın girdiğini belirten Canberk Özcan, Kendi paramız için değil fakat SMA hastası çocuklar için toplanan paranın çalınması nedeniyle çok üzüldük. Bu yapılan vicdansızlık. Sadece kendi paramız olsa belki peşine düşmezdik dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SMA'LI ÇOCUKLARIN BAĞIŞ KUMBARALARINI ÇALDI - Son Dakika

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