Üye Girişi
SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar - Son Dakika

SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar

15.06.2021 18:51
SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar, System.String[]

- SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar Balıkesir'in Edremit 9 Eylül Masterlar ve Balıkesir Masterler futbol takımları Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne bebeğe destek için sahaya çıktı.

- SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit 9 Eylül Masterlar ve Balıkesir Masterler futbol takımları Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne bebeğe destek için sahaya çıktı.

Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne Gülcü'nün tedavisine destek olmak için Edremit Şehit Hamdibey Stadı'nda gerçekleştirilen maça talep yoğun oldu.

Balıkesirli süper lig hakemi Aytekin Durmaz'ın yönettiği maç 0-0 skorla berabere bitti. Maça destek olmak amacıyla Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Gerkuş ve Metin Tunçer, belediye meclis üyeleri, Edremit İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, Edremitspor Kulüp Başkanı Ali Çelik, SMA hastası Defne bebeğin babası Ahmet Gülcü ve belediyenin daire amirleri katıldı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, katılımcılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı açıklamada:

"Bizim Defne bebeğimiz, SMA Tip 1 hastası bir bebeğimiz, ciddi şekilde yardıma ihtiyacı var. Pahalı bir tedavi olduğunu biliyoruz, bunun için bir kampanya başlattık 'Defne Bebeğe Nefes Ol' adı altında. Müthiş bir dayanışma var, her alanda vatandaşlarımız Defne'ye nefes olma adına etkinlikler düzenliyor. Bu dayanışma kültürünün gelişmesinden dolayı Edremit Belediye Başkanı olarak onur duyuyorum. Bu dayanışmanın bir örneğini sportif bir faaliyetle taçlandırıyoruz. Edremit Masterlar ve Balıkesir Masterlar, 1966 Edremitspor, taraftarlarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar
SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar
SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar
SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar
SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar
SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar
SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar

spinal müsküler atrofi, Selman Hasan Arslan, Balıkesir, Edremit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı 19:58 Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu 19:54 Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi 19:29 Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi
Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, kanser aşısı için 2023'ü işaret etti 19:22 Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, kanser aşısı için 2023'ü işaret etti Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler 19:00 Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı 18:32 Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı
Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti 17:57 Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan heyecanlandıran Edin Dzeko paylaşımı F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan heyecanlandıran Edin Dzeko paylaşımı         
20:09
Seda'dan Mali'ye Seda'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Hacze giden avukatın kafasına silah dayayan şahsa Adalet Bakanı Gül'den sert tepki: Adalete saldırı kabul ediyoruz Hacze giden avukatın kafasına silah dayayan şahsa Adalet Bakanı Gül'den sert tepki: Adalete saldırı kabul ediyoruz         
19:26
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı         
18:50
Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi         
18:01
Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor         
17:11
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla         
16:33
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 20:23:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement