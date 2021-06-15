- SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit 9 Eylül Masterlar ve Balıkesir Masterler futbol takımları Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne bebeğe destek için sahaya çıktı.

Edremitli SMA Tip 1 hastası Defne Gülcü'nün tedavisine destek olmak için Edremit Şehit Hamdibey Stadı'nda gerçekleştirilen maça talep yoğun oldu.

Balıkesirli süper lig hakemi Aytekin Durmaz'ın yönettiği maç 0-0 skorla berabere bitti. Maça destek olmak amacıyla Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Gerkuş ve Metin Tunçer, belediye meclis üyeleri, Edremit İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, Edremitspor Kulüp Başkanı Ali Çelik, SMA hastası Defne bebeğin babası Ahmet Gülcü ve belediyenin daire amirleri katıldı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, katılımcılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı açıklamada:

"Bizim Defne bebeğimiz, SMA Tip 1 hastası bir bebeğimiz, ciddi şekilde yardıma ihtiyacı var. Pahalı bir tedavi olduğunu biliyoruz, bunun için bir kampanya başlattık 'Defne Bebeğe Nefes Ol' adı altında. Müthiş bir dayanışma var, her alanda vatandaşlarımız Defne'ye nefes olma adına etkinlikler düzenliyor. Bu dayanışma kültürünün gelişmesinden dolayı Edremit Belediye Başkanı olarak onur duyuyorum. Bu dayanışmanın bir örneğini sportif bir faaliyetle taçlandırıyoruz. Edremit Masterlar ve Balıkesir Masterlar, 1966 Edremitspor, taraftarlarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."