SMA'LI DURU İÇİN GEREKLİ YARDIM TOPLANDI, MOR BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI - Son Dakika

İZMİR'de valilik izinli bağış hesabı kampanyasına sosyal medyadan mor balonlar ile destek toplayan ve tedavi için gerekli miktara ulaşan SMA Tip 1 hastası 5,5 yaşındaki Duru Meriç'in ailesi, kızlarını ilacına kavuşturmaya hazırlanıyor. Tedavi için Dubai'ye gidecek olan aile, gönüllülerin katılımıyla düzenledikleri etkinlikte mor balonları sembolik olarak havaya uçurdu.

Bornova ilçesinde yaşayan Özgün ve Özlem Meriç (39) çifti, kızları Duru'nun 20 günlükken hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark etti. Başını tutamayan, oturamayan, konuşamayan ve kolunu kaldıramayan Duru'ya, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan genetik testlerin sonucunda, SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Duru'nun tedaviye ulaşması için büyük mücadele veren aile, 1 yıl önce açtırdıkları valilik izinli bağış hesabı kampanyası sayesinde mutlu sona ulaştı. Duru'nun tedavisi için gerekli olan 2 milyon 150 bin doları toplamayı başaran Meriç ailesi, yarın kızları Duru'yu Dubai'ye götürecek. Duru'nun tedavisine destek veren gönüllüler, Bornova Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek hem Duru'nun Dubai'ye gidişini duyurdu hem de geride kalan ve tüm şifa bekleyen çocuklara ses olmak için bir araya geldi. Bornova Belediyesi ve Kaymakamlık'tan alınan izinlerin ardından, 'Mikrop Hikmet' lakabıyla tanınan İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş da etkinliğe katılarak kurulan platformda şarkı söyledi ve gönüllülere teşekkür etti. Duru'nun babası Özgün Meriç ve anne Özlem Meriç, Ankara, Çankırı, Tekirdağ ve Almanya gibi farklı yerlerden gelen gönüllülerle birlikte mor balonları uçurdu. Duru için meydana gelen bazı gönüllüler platforma serilen afiş üzerine bağış bırakarak diğer SMA'lı çocukların tedavisine de destek oldu.

'DURU'YU İLACINA UÇURUYORUZ'

Duru'nun babası Özgün Meriç, destek veren herkese teşekkürlerini ileterek Bir sene boyunca gönüllülerimizle beraber bir yola çıktık. Kızım SMA Tip 1 hastası Duru Meriç için valilik onaylı bir kampanya oluşturduk. Bu kampanyada 2 milyon 150 bin doları topladık. Duru'yu tedavisine kavuşturmak için Dubai'ye gideceğiz. Uzun ve çetrefilli bir yoldu, yorucuydu. Allah bir şekilde bu dileğimizi yerine getirdi. Çok mutluyuz dedi.

Yıl boyunca, gece gündüz demeden sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yaparak destekleri artırdıklarını ifade eden Özlem Meriç de izleyenlerin de sembolik olarak, 25, 50,100 ya da 200 TL karşılığında mor balon aldıklarını belirtti. Çok emek verdiklerini anlatan Meriç şöyle konuştu Şimdi bütün yorgunluklar geride kaldı, hepsi unutuldu. Çünkü mutlu sona ulaştık. Söz verdiğimiz gibi mor balonlarımızı uçurduk. Çünkü biz yayınlarda Duru için hep mor balon topluyorduk. Çok şükür birlikte başardık. SMA değil Duru kazandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarın saat 17.55'de uçağımız var. İnşallah Duru'yu ilacına uçuruyoruz.