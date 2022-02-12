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SMA'lı Ela için İzmir semalarında uçtular - Son Dakika

SMA'lı Ela için İzmir semalarında uçtular

12.02.2022 22:58

- SMA'lı 14 aylık Ela Beyazgül'e umut olmak isteyen İzmirli paramotorcular, 'Seninleyim Ela' yazılı bir afişle İzmir semalarında uçtu.

- SMA'lı 14 aylık Ela Beyazgül'e umut olmak isteyen İzmirli paramotorcular, 'Seninleyim Ela' yazılı bir afişle İzmir semalarında uçtu.

Amasya'da yaşayan Hüseyin ve Ece Beyazgül çiftinin SMA hastası kızları 14 aylık Ela'ya bir destek de İzmirli paramotorculardan geldi. İzmir Gönüllü Grubu el ele veren İzmirli paramotorcular, Ela'ya umut olmak için gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bayraklı sahilinde gerçekleştirilen gösteri uçuşunda 4 paramotor pilotu katılırken, pilotlardan Metin Pehlivan ise üzerinde 'Seninleyim Ela' yazılı afişle uçuşunu tamamladı.

Çok üzgün olduklarını ancak bu etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Ela bebeğin halası Sevda Kavalcı, "İzmir'de paramotorcuların SMA'lı bir çocuk için ikinci uçuşu bu. İnşallah daha çok insana Ela'nın sesini duyurabiliriz" diye konuştu.

Amasya'da yaşayan Ela bebeğin annesi Ece Beyazgül de görüntülü konuşmayla etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti.

(Ali Gözeten - Ali İhsan Çiftçi/İHA)

SMA'lı Ela için İzmir semalarında uçtular
SMA'lı Ela için İzmir semalarında uçtular
SMA'lı Ela için İzmir semalarında uçtular
SMA'lı Ela için İzmir semalarında uçtular
SMA'lı Ela için İzmir semalarında uçtular

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SMA'lı Ela için İzmir semalarında uçtular - Son Dakika


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