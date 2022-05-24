Sma'lı Kaan Efe İçin Konulan Bağış Kumbarasını Çaldılar

OBEN ULU

İzmir'in Bergama ilçesinde bir yaşındaki SMA hastası Kaan Efe'nin tedavisi için iş yerine konulan bağış kumbarasının çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatırken gözyaşı döken anne Mehtap Şenal, "Oğlum gözlerimin önünde her geçen gün eriyor. 1 lira bile önemliyken kumbara çalınıyor" dedi. Baba Barış Şenal ise tedavi için süren kampanyanın yüzde 34'e ulaştığını belirterek yardım istedi.

Olay, geçen pazar günü sabaha karşı 03.30'da Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzleri maske ve başlıkla kapatılmış iki kişi dükkana girerek kasadaki 930 TL nakit para ile Kaan Efe için konulan bağış kumbarasını çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi şikayetçi olurken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hırsızlık olayını duyan Kaan Efe'nin ailesi büyük üzüntü yaşadı. Kaan'ın annesi Mehtap Şenal, Spinal Musküler Atrofi (SMA) TİP 1 hastası olan bir yaşındaki Kaan Efe'nin tedavisi için düzenlenen yardım kampanyası sürerken yaşanan olayı ağlayarak anlattı. Anne Şenal, "Oğlum Kaan Efe küçücük bedeniyle SMA hastalığıyla mücadele veriyor. Gözlerimin önünde her geçen gün eriyor. Biz anne baba olarak her gün onun gözlerimizin önünde erimesine yıkılıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. ve oğlum için hazırlanan bir bağış kutusunun çalındığı haberini duyuyoruz. Bizim için 1 lira, 5 lira o kadar önemliyken bu olay yaşanıyor" diye konuştu.

KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Baba Barış Şenal ise oğlu için süren kampanyada yüzde 34 seviyesine ulaşıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Oğluma 6 aylıkken SMA TİP 1 teşhisi konuldu. Şubat ayı itibarıyla Valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Gönüllülerimizle beraber birçok yardım kampanyası türü geliştirdik. Kumbara da bu kampanyanın bir parçası. Esnaf arkadaşlarımızın desteğiyle kumbara bağışçılarımız da oldu. Ancak maalesef geçtiğimiz gün kumbaralarımızdan biri çalındı. Biz kuruş kuruş para toplamaya çalışırken, bu şekilde bir olayla karşılaşmamıza çok üzüldük. Herkesi kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz."

İŞ YERİ SAHİBİ: "BU ZALİMLİK ZORUMA GİTTİ"

Hırsızlığın yaşandığı iş yerinin sahibi Orçun Karaca ise şunları söyledi:

"Hırsızlığı öğlen civarında kamera kayıtlarından fark etim. Belli bir miktar kaybımız var ama bizi asıl üzen SMA hastası Kaan Efe'ye destek amaçlı konulan kumbarasını çalmaları oldu. Bizim için giden para değil, bir çocuğun hayatının kurtulması için başlatılan kampanya parasının çalınması bizi üzdü. Bu zalimlik çok zorumuza gitti. Polise haber verdik, gerekli inceleme başlatıldı. Ayrıca Bergama'da artan hırsızlık vakalarına da artık bir çözüm getirilmesini istiyoruz. Her sabah neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

HIRSIZLIK ANINDAN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

İŞYERİ SAHİBİ ORÇUN KARACA'NIN RÖPORTAJI

2.VİDEO

ANNE MEHTAP ŞENAL'IN RÖPORTAJI

BABA BARIŞ ŞENAL'IN RÖPORTAJI

KAAN EFE'NİN VİDEOLARI