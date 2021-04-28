SMA'LI MİRAN'A 'BEBEK' İLE UMUT - Son Dakika

SMA'LI MİRAN'A 'BEBEK' İLE UMUT

28.04.2021 14:02

İSTANBUL'da yaşayan 18 aylık Miran bebek, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor.

İSTANBUL'da yaşayan 18 aylık Miran bebek, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor. Miran'ın hastalıktan kurtulabilmesi için Amerika'da yapılacak 2 milyon 300 bin dolarlık tedaviye ihtiyacı var. Aile ise son olarak valilik izni ile Miran için bir SMS kampanyası başlattı. 'BEBEK' yazıp gönderilecek SMS'ler Miran bebeğe umut olacak.

Miran bebek, 18 ay önce 5 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz 2.5 aylıkken önce ayakları sonra tüm vücudundaki hareketi kayboldu. Yapılan genetik tetkikler sonrasında Miran'a SMA Tip 1 tanısı konuldu. Ailenin mücadelesi ise o gün başladı. Sosyal medya üzerinden 'Miranahayatol' kampanyası başlatan aile, 8 ayda tedavi için gerekli olan 2 milyon 300 bin doların yalnızca 483 binini yani yüzde 21'lik kısmı toplayabildi. Tek isteği Miran bebeğin sağlığına kavuşması olan aile, son olarak valilik izni ile bir de SMS kampanyası başlattı.

"34 GÜNDE MİRAN'IN TEDAVİYE ULAŞMASI GEREKİYOR"

Miran'ın tedavisi için büyük bir mücadele veren ablası Peyruze Duman, kardeşi için öğretmenlik mesleğini bırakmış. Tek dileğinin kardeşin tedaviye ulaşması olduğunu belirten Peyruze Duman, "Miran günden güne gözümüzün önünde eriyor. Tek istediğimiz Miran'ın bir an önce tedavisine ulaşması ve bu cihazlardan kurtulabilmesi. Benim kardeşim gökyüzünü görmüyor ve ben kardeşim gökyüzünü görsün diye büyük bir mücadele veriyorum. Bu nedenle mesleğim olan öğretmenliği bıraktım, meydanlara pazarlara çıkarak birçok kişiye ulaşmaya çalışıyorum.  Amerika'da bulunan bir hastaneden tedavi için teklif aldık. Tedavi için toplamda 2 milyon 300 bin dolar gerekiyor. Biz bu miktarın yüzde 21'lik kısmını tam 8 ayda toparladık.  34 günde Miran'ın bu kampanyayı tamamlayıp tedaviye ulaşması gerekiyor" dedi.

"KALP KASININ ZAYIFLAMASI ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

Miran'ın midesinden sıvılarla beslendiğini anlatan abla Duman, "Miran'ın iç organ kaslarının zarar görmesinden korkuyorum. Kalp kasının zayıflaması ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bunları düşünmek bile istemiyoruz. O nedenle bizim için vakit çok dar. Destek olmak isteyenler "miranahayatol" instagram adresimizden ulaşabilirler. Miran'a dair her şey orada mevcut genetik raporu, hastane teklifimiz ve valilik iznimiz orada yer alıyor" dedi.

YAPBOZUN KÜÇÜK BİR PARÇASI 10 LİRALIK SMS BAĞIŞI

Valilik izniyle SMS kampanyası başlattıklarını anlatan Duman, kampanya hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Destek olmak isteyen herkes Turkcell ve Vodafone operatörlerinden 'BEBEK' yazıp 1232'ye SMS gönderdiğinde Miran'a 10 liralık bir bağışta bulunmuş olacak. O küçük miktarların bizim için önemi çok büyük. Damlaya damlaya göl olacak.  İnşallah Miran da tedavisine ulaşır. Tek istediğimiz Miran'ın sesinin geniş kitlelere ulaşmış olması. Bu bir yapboz belki de ve bu yapbozun küçük bir parçası 10 liralık bağış. Ancak o küçük parçalardan biri bile eksik olsa bu tablo tamamlanmayacak."

Görüntü dökümü:

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-Miran bebeğin görüntüleri

-Miran bebeğe annesi tarafından mama verilmesi

-Annesi ve Miran bebeğin görüntüleri

-Miran bebek ve ablasının görüntüleri

-Abla Peyruze Duman röportajı


- İstanbul
SMA'LI MİRAN'A 'BEBEK' İLE UMUT
SMA'LI MİRAN'A 'BEBEK' İLE UMUT
SMA'LI MİRAN'A 'BEBEK' İLE UMUT
SMA'LI MİRAN'A 'BEBEK' İLE UMUT
SMA'LI MİRAN'A 'BEBEK' İLE UMUT

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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık SMA'LI MİRAN'A 'BEBEK' İLE UMUT - Son Dakika


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