SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI - Son Dakika
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SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI

29.04.2022 14:36

AKSARAY'da bir ilkokul öğrencilerinin, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 2,5 yaşındaki Nuh Alperen'in tedavisi için topladıkları 27 bin lira ailenin hesabına yatırıldı.

AKSARAY'da bir ilkokul öğrencilerinin, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 2,5 yaşındaki Nuh Alperen'in tedavisi için topladıkları 27 bin lira ailenin hesabına yatırıldı.

Mimar Sinan İlkokulu'ndaki 2-C sınıfı öğrenci ve velileri, Konya'da yaşayan SMA hastası Nuh Alperen'in tedavisi için 'Nuh Alperen için Nefes Oluyoruz' kampanyası başlattı. Okuldaki 824 öğrencinin desteğiyle toplanan 27 bin lira, Nuh Alperen'in ailesinin hesabına yatırıldı.

Sınıf öğretmeni Ebubekir Özer, "Alperen için sınıfımız velisi Pınar Mutlu'nun projesini destekleyerek bu işe girdik. Küçük çocuğun ilgili ihtiyacı olduğunu öğrendiğimizden itibaren, Alperen ve SMA hastalası çocuklarımıza dikkat çekmek için sınıfımızda farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarımızla kampanyaya destek verdik. Bugün de sınıfta ve okul bahçesinde şiirler ve gösterilerle kampanyamızı taçlandırdık" diye konuştu.

Kampanyanın başlatılmasında katkısı olan okul velilerinden Pınar Mutlu da şunları söyledi:

"Okul Aile Birliği'ne yardım kampanyasını sunduktan sonra okulumuzdaki tüm öğrencilerimiz velilerimiz duyarsız kalmadı. Çocuklarımız ve velilerimiz kesinlikle bu olaya görmezden gelmediler. Alperen'i kendi evlatlarıyla kardeşleri yerine koyarak kampanyaya destek verdiler. Biz burada beklentimizin üzerinde çok güzel geri dönüşler aldık. Bu olay bizleri çok mutlu etti. Valilik onayı ile zarf kampanyası başlattık ve okulumuzda 27 bin lira para topladık. 2-C sınıfı öğretmenizle farkındalık oluşturmak için tişört baskıları, afişler ile öğrencilere kumbara dağıttık. Öğrenciler harçlıklarıyla paranın büyük bir kısmını topladı. Bu sınıftan bir kızımız Alperen'in afişini görünce ağlayarak eve gidip annesine kurabiye yaptırıyor. Daha sonra kurabiyeleri binadaki komşularına tek tek dağıtıp Alperen için para toplayıp öğretmenine parayı teslim ediyor. Bizim en çok etkileyen olay bu oldu. Bizim bu kampanyamızı gören Alperen'in annesine de büyük bir umut oldu" dedi.

SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI
SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI
SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI
SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI
SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI
SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI
SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI
SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI
SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SMA'LI NUH ALPER İÇİN ÖĞRENCİLER 27 BİN LİRA TOPLADI - Son Dakika
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