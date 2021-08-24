SMA'lı Rüzgar'ın tedavisi için güzel haber - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan Çiçek ailesinin, yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren 14 aylık SMA Tip 1 hastası oğulları Rüzgar Samet'in tedavisi için açılan bağış hesabında gerekli para toplandı. Rüzgar Samet bebek, tedavi için Almanya'ya gidecek.

Bornova ilçesinde yaşayan İbrahim (41) ve Gülistan Çiçek (28) çiftinin, Damla (10) ve Deniz Fırat'tın (2) ardından dünyaya gelen oğulları Rüzgar Samet Çiçek, SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz 4 aylıkken teşhisi konulan ve hastalığının gün geçtikçe ilerlemesi üzerine yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya başlanan Rüzgar bebek için, DHA'da yayınlanan haberlerin ardından sevindirici haber geldi. Almanya'da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen Türk vatandaşı bir hayırsever, Valilik izinli hesapta toplanan bağış miktarının üzerini tamamladı.

Eylül ayında Almanya'ya gideceklerini söyleyen İbrahim Çiçek, Rüzgar için bir umut ışığı doğduğunu belirterek katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti. Rüzgar'ın kaslarının günden güne eridiğini ve boğazında delik açılarak beslendiğini ifade eden Çiçek, "Oğlumuz boğazı delindikten sonra sürekli enfeksiyon kaptı. Uzun süren yoğun bakım süreci yaşadık. Yılbaşında kampanyamız başladı. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapmaya başladık. Allah razı olsun Almanya'daki ve Türkiye'deki gönüllüler bir oldu. Gece- gündüz destek verdiler. Bir gün hayırsever bir vatandaş bize ulaştı. Kampanyadaki paranın üzerini tamamladı. Yani 2 milyon 450 bin Euro tamamlandı" dedi.

Rüzgar'ın Almanya'daki Ulm University Hospital'a sevk edileceğini belirten İbrahim Çiçek, "Hastaneye kayıt yapıldı. Geriye yol ve konaklama kalıyor. Bu son aşamamız. Bir senedir sürdürdüğümüz mücadele boşa gitmesin. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yaklaşık 25 milyon lira hastaneye yatırıldı. Zoru başardık. Ama hala desteğe ihtiyacımız var, Almanya'ya gidebilmek için. İki evladım da taşıyıcı. Rüzgar'ın tedavisi bittikten sonra onlarla ilgileneceğim. Rüzgar 7-8 cihazla yaşıyor. Biri eksik olunca morarıyor. Bir jeneratör aldık. 3 saat elektrik gitse jeneratöre bağlıyoruz" diye konuştu.