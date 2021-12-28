Üye Girişi
SMA taramaları kapsamında alınacak örnekler burada incelenecek - Son Dakika

SMA taramaları kapsamında alınacak örnekler burada incelenecek

28.12.2021 12:52
SMA taramaları kapsamında alınacak örnekler burada incelenecek

Sağlık Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı kapsamında önceden önlenmesi için çiftlerden bebek sahibi olmadan önce örnek alınacağını açıklamış ve ilk örnekler de alınmaya başlamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı kapsamında önceden önlenmesi için çiftlerden bebek sahibi olmadan önce örnek alınacağını açıklamış ve ilk örnekler de alınmaya başlamıştı. Bu kapsamda alınan örnekler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'nda incelenecek.

Sağlık Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı taşıyıcılığı olan bireyleri tarayarak, taşıyıcı olduğundan haberi olmayan bireyleri saptamak, SMA'lı çocuk sahibi olmadan gerekli tedavi yöntemlerini uygulamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda kurulan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'nın çalışma sistemi düzenlenen basın toplantısı ile anlatıldı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen örnekler bu laboratuvarlarda çalışılacak. Laboratuvarın günlük çalışma kapasitesi ise 3 bin 500 olacak. Her ilden haftanın belirli günlerinde gelecek örnekler burada taranacak ve sonuçlar çiftlerin başvurduğu aile sağlık merkezindeki hekimlerin sistemine düşecek. Çıkan sonuca göre bir yol haritası izlenecek.

"BİZ BU TARAMA PROGRAMINDA ÖZELLİKLE TİP-1 OLARAK ADLANDIRILAN, ÇOK ERKEN YAŞTA HASTALARIN KAYBEDİLDİĞİ GENİN BİR BÖLGESİNİN KAYBIYLA GİDEN MUTASYONU TARAYACAĞIZ"

Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Taha Bahsi, "Biz bu tarama programında özellikle Tip-1 olarak adlandırılan, çok erken yaşta hastaların kaybedildiği genin bir bölgesinin kaybıyla giden mutasyonu tarayacağız ve bunu arayacağız program kapsamında. Program kapsamında ilk olarak aile sağlık merkezine evlilik için başvuran çiftlerden erkek bireylerden bir tüp kan alınacak ve bunlar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarı'na ulaştırılacak. Bu örnekler geldikten sonra ilk olarak kanlardan DNA eldesi yapılacak ve PCR yöntemi ile tarama testleri çalışılacak. Daha sonra sonuçlar analiz edilerek raporlanacak. Burada sonuçlar çıkarıldıktan sonra hızlıca sisteme girilecek ve aile sağlığı merkezlerinde hekimler bunları sistemlerinden görerek kendilerine başvuran çiftleri bilgilendirebilecekler. Eğer erkek bireyde taşıyıcılık çıkarsa sonrasında eşi de tarama programına dahil edilecek" dedi.

"EĞER BEKLENMEYEN BİR GEBELİK SÖZ KONUSU OLURSA, PRENATAL (DOĞUM ÖNCESİ) TANI SAYESİNDE ANNE KARNINDAN ÇOCUKLAR DOĞMADAN ÖNCE DE TANI ALABİLECEKLER"

Çiftlere uygulanacak SMA taramaları kapsamında ilk olarak erkek bireyden örnek alınacağını, bir taşıyıcılık emaresi bulunması durumunda da kadın bireyden örneklerin alınacağını belirten Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Cevdet Ceylan, "Eşinden de yine aynı şekilde kan alınacak ve eşinden de kan alındıktan sonra aynı prosedür ona da uygulanacak. Eşinde de taşıyıcılık tespit edilirse iki eşte de taşıyıcılık olacak. Bu sefer ailelere Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezlerine gitmeleri için bir randevu oluşturulacak ve burada öncelikle tıbbi genetik hekimleri tarafından danışma verilecek. Bu danışma sonrasında ailelere, prenatal (doğum öncesi) tanı imkanları yani, genetik seçilimli tüp bebek imkanları anlatılacak. Devletimiz SGK kapsamında doğum öncesi ve genetik tanıyı, genetik tüp bebeği de ödüyor. Tıbbi genetik uzmanlarına başvurduktan sonra orada bir yol haritası izlenecek. Daha sonra bu ailelere ikisinin de taşıyıcı olduğu kesinleştikten sonra tüp bebek ile sağlıklı çocuk sahibi olmalarına imkan tanınacak. Yine isterlerse eğer beklenmeyen bir gebelik söz konusu olursa, prenatal (doğum öncesi) tanı sayesinde anne karnından çocuklar doğmadan önce de tanı alabilecekler" şeklinde bilgi verdi.

(Utku Şimşek - Sadettin Aliusta/İHA)

SMA taramaları kapsamında alınacak örnekler burada incelenecek
SMA taramaları kapsamında alınacak örnekler burada incelenecek

YORUMLAR
500

spinal müsküler atrofi, Sağlık Bakanlığı, Genetik, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SMA taramaları kapsamında alınacak örnekler burada incelenecek - Son Dakika


Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu var Kurt bebek masmavi gözleri ve tüyleri ile görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek korkusu var         
12:54
HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi         
12:40
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Alparslan Büyük Selçuklu, 8. bölümüyle yayınlandı! Tekfur Kekaumenos'un zehirlenmesi diziye damga vurdu Alparslan Büyük Selçuklu, 8. bölümüyle yayınlandı! Tekfur Kekaumenos'un zehirlenmesi diziye damga vurdu         
11:50
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11

Son Dakika Haberleri
12:48 Aziz Babuşcu, ekranlarda AK Parti adına konuşanlara seslendi: Sabrın sonu, vazifelerine son verilsin
12:40 HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi
12:38 Oyuncu İbrahim Çelikkol ve 4 yıllık eşi Mihre Çelikkol'un boşanacakları iddia edildi! İşte detaylar
12:31 Anıl Şişman'ı darbettiği söylenen Semiha Yankı hakkında 5 yıl hapis istemi
12:31 Düğün gecesi karısından dayak yiyen adam hastaneye koştu! Darp raporuyla, boşanma davası açtı
12:26 Suudi Arabistan'da feci kaza! Kamyon camiye girdi: 5 yaralı
12:25 Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar
12:21 "Emmi", Üç Kuruş'ta! Aşk, ihanet, intikam: Son bölümde neler oldu?
12:21 Bir süredir adı Fenerbahçe ile alınan Bilic'ten açıklama geldi: Dedikodudan ibaret
12:06 İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 13:00:58. #1.12#
SON DAKİKA: SMA taramaları kapsamında alınacak örnekler burada incelenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement