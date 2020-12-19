SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor - Son Dakika

SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor

19.12.2020 11:26
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor, System.String[]

Antalya'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Gülçin Sipahi'nin (23) evinde çizdiği resimleri görenler hayretlere düşüyor.

Antalya'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Gülçin Sipahi'nin (23) evinde çizdiği resimleri görenler hayretlere düşüyor. 8 yaşından bu yana aldığı kurslarla resmini geliştiren Sipahi'nin, engelli aracının üzerinde çizdiği resimlere, yurt içi ve yurt dışındaki birçok sanatseverden sipariş geliyor. Genç kızın tek hayaliyse, kendisiyle aynı hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden kardeşinin adına sergi açmak.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Gülçin Sipahi, henüz 8 yaşındayken resim yapmaya ilgi gösterdi. Küçük yaştaki yeteneğinin fark edilmesinin ardından kurslara giderek kendini kara kalemde geliştiren Sipahi, bununla yetinmeyip yağlı boya resim yapmaya başladı. Sipahi, kurstaki öğretmeninin sayesinde resmini daha da ilerleterek tuvale portre hariç tüm objelerin resimlerini çizmeye başladı. Çevresinden aldığı olumlu tepkiler üzerine bir sosyal medya sayfası açan Sipahi, yaptığı resimleri burada paylaşarak 'Bolluk, bereket' adında sanal bir sergi de açtı.

SMA hastalığından ölen kardeşi için sergi açacak

Gittiği kursun pandemiden dolayı kapatılmasıyla, evde resim yapmaya başlayan Sipahi, şu sıralar internetten aldığı siparişlerle yurt içi ve yurt dışına resim satışları gerçekleştiriyor. Genç kızın hayaliyse 10 yaşında kendisiyle aynı hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden kardeşine ithafen bir sergi açmak.

"Resim yapmak hayatımın merkezinde"

İlk başlarda evde resim çizemeyeceği yönünde düşüncesinin olduğunu dile getiren Gülçin Sipahi, ailesinin yardımıyla bu engelinden ortadan kalktığını ifade etti. 'Resim yapmak hayatımın merkezinde' diyen Sipahi, "Gece 12'de başlıyorum, sabah kadar resim yapıyorum. İlgi geldiği için de satmaya başladım. "Okulu bitirir miyim? Meslek sahibi olur muyum?" derken, mesleğim zaten evimdeymiş" dedi.

Yurt dışından bile sipariş almaya başladı

Yaptığı resimleri sosyal medya sayfasından paylaşmasıyla sipariş almaya başladığını belirten Sipahi, "Sipariş alıyorum. Şuana kadar 8'in üzerinde satış gerçekleştirdim. Bir tanesini yurt dışına sattım. At resmiydi. Gelirin yarısıyla köyde dedemlerin yanına bir prefabrik ev yaptırdım. Kenara koyup biriktiriyorum. Portre hariç her şeyin resmini yapıyorum. Manzara yaparken daha çok keyif alıyorum. Hayalim resimde ilerlemek. Şuanda kendime ressam sıfatını koymuyorum. Bolluk, bereket festivali adı altında sanal bir festival açtım. Daha da resimler yapıp, biriktirerek gerçek bir sergi açmayı düşünüyorum. Kardeşimi 10 yaşında kaybettim. Onun adına açmak istiyorum bu sergiyi" ifadelerini kullandı.

"Zorlandığım oldu, yapamadığım olmadı"

Ailesi ve arkadaşlarının sayesinde kendine olan özgüvenini bulduğunu da sözlerine ekleyen Sipahi, "Özgüvenim yüzünden çoğu kişiyle kavga etmişimdir. Ben istersem yaparım. O yüzden bir insan isterse yapar. Resim çizmede zorlandığım oldu ama yapamadığım olmadı. Benim gibi engelli olanlar da bunu yapabilir" diye konuştu. - ANTALYA

SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor
SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor

Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam SMA Tip 2 hastası genç kızın çizdiği resimleri görenler gözlerine inanamıyor, yurt dışından bile sipariş alıyor - Son Dakika


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