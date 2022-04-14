SMA yardım kampanyaları, dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi - Son Dakika
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SMA yardım kampanyaları, dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi

14.04.2022 12:52
SMA yardım kampanyaları, dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi

İstanbul'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 ile mücadele eden 13 aylık Yağız Gündoğdu'nun fotoğraflarını kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan dolandırıcılar, yardımseverlerden para topladı.

İstanbul'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 ile mücadele eden 13 aylık Yağız Gündoğdu'nun fotoğraflarını kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan dolandırıcılar, yardımseverlerden para topladı. Yardımseverlerin, sahte hesapta yazan IBAN numarasına para göndererek dolandırıcıların kurbanı olduğunu fark eden aile suç duyurusunda bulundu. Aile, dolandırıcıların biran önce adalet önünde cezalandırılmasını istiyor.

İstanbul'da dolandırıcılar, SMA hastası bebeklerin yurt dışında uygulanan gen tedavisi görebilmesi için sosyal medyada ailelerinin başlattığı yardım kampanyalarını kullandı. Kimliği belirsiz kişiler, 13 aylık Yağız Gündoğdu için açılan hesabı birebir taklit ederek, küçük çocuğun fotoğrafının yer aldığı; ancak IBAN bilgisinin farklı olduğu sahte hesap açtı. Bu yöntemle hesapları gerçek sanarak takibe alan yardımseverlerden para toplayan şüpheliler, yardım kampanyalarına da zarar verdi. Çocukların tedavisi için sosyal medyadan yardım bekleyen aile, durumun takipçileri tarafından ihbar edilmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"AYNI GÖRSELLERİ KULLANIP SADECE IBAN BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR"

SMA hastası Yağız bebeğin babası Serdar Gündoğdu, "Benim çocuğum SMA Tip 1 hastası. Biliyorsunuz ki bu ölümcül bir kas hastalığı ve biz bu kampanyaları yürüterek çocuklarımızı tedaviye götürebiliyoruz maalesef burada tedavisi yok. Valilikten biz izinlerimizi aldık bizim kullanmış olduğumuz IBAN' lar yasaldır. Fakat bir takım kişiler bizim çocuklarımızın bilgilerini kopyalıyorlar. Kampanyamızı biz İnstagram sayfamızdan yönetiyoruz, oraya girip bilgilerimizi alıyorlar aynı görselleri kullanıp sadece iban bilgilerini değiştiriyorlar. Kendi çocuklarımız gibi davranıp para topluyorlar." dedi.

Serdar Gündoğdu, "Biz bununla alakalı 1 kişiyi yakaladık, tüm suç duyurularında da bulunduk. Sadece şunu istiyorum bizi takip eden insanlardan smayagizyasasin İnstagram sayfamız dışında hiçbir sayfaya itibar etmesinler. Bizim tüm valilik izinlerimiz sayfamızda bu sayfa dışında bir şey görürlerse bize ulaşsınlar yada gerekli yerlere şikayette bulunabilirler. Tesadüf üzeri fark ettik 1 takipçimiz görüyor ve bize bildiriyor, çocuğumuzun bilgilerinin kullanıldığını söylediler. Benim soy ismim Gündoğdu bizim bilgilerimizi kopyalayan kişinin soy ismi de Gündoğdu aynı soy ismindeyiz sadece onun ismi farklı. IBAN numaralarını kontrol ettiğimizde bizim IBAN'larımız değil kendi IBAN'ını kullandığını fark ettik. Bunu farklı sosyal medya platformlarında da paylaşmış. Bununla alakalı suç duyurularında bulunduk." dedi.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)

SMA yardım kampanyaları, dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi

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Kaynak: İHA

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