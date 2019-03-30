Smart Energy, 20 ülkede faaliyet göstermek istiyor
1 saat önce
Güneş paneli üretimiyle 2009'dan bu yana güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren Smart Energy, Gebze'deki tesisinde yüksek kalite ve verimliliğe sahip yerli güneş panelleri üretimini gerçekleştiriyor.
Güneş paneli üretimiyle 2009'dan bu yana güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren Smart Energy, Gebze
'deki tesisinde yüksek kalite ve verimliliğe sahip yerli güneş panelleri üretimini gerçekleştiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:12
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