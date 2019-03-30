Son Dakika Haberleri: Smart Energy, 20 ülkede faaliyet göstermek istiyor

Smart Energy, 20 ülkede faaliyet göstermek istiyor

1 saat önce

Güneş paneli üretimiyle 2009'dan bu yana güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren Smart Energy, Gebze'deki tesisinde yüksek kalite ve verimliliğe sahip yerli güneş panelleri üretimini gerçekleştiriyor.

Smart Energy, 20 ülkede faaliyet göstermek istiyor, System.String[]
Güneş paneli üretimiyle 2009'dan bu yana güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren Smart Energy, Gebze'deki tesisinde yüksek kalite ve verimliliğe sahip yerli güneş panelleri üretimini gerçekleştiriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:12 

Gebze, Ekonomi
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