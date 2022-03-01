"Smart Melikgazi" uygulaması çöp toplamada belediyeye tasarruf ettirecek - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, evsel ve geri dönüşüm atık konteynerlerini "Smart Melikgazi" haritasına konumlarıyla işleyip iş gücünden ve yakıttan tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, belediye olarak akıllı şehir uygulamalarını daha çok çevre, ulaşım, yönetim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemi alanlarında yoğunlaştırdıklarını aktardı.

İlçede atıkların toplandığı çöp konteynerlerini "Smart Melikgazi" haritasına konumlarıyla işlediklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm konteynerlerimiz haritamıza işlendikten sonra konteynerlerin kullanım yoğunluğuna göre değerlendirme yapılacak olup, konteyner sayılarında azaltma, otomatik rotalama oluşturularak, yakıt tasarrufu planlanmaktadır. Mobil atık getirme merkezlerimiz, sıfır atık konteynerlerimiz, tekstil kutularımız, pil, elektronik atık, bitkisel atık yağ konteynerleri haritaya işlenmektedir. Bu sistemle vatandaşlarımız kendilerine en yakın kutulara atığını atacak. Bu sistem çok işimize yarayacak. Hayırlı olmasını diler, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim."