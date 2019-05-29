SMDK'den uluslararası topluma "İdlib'deki katliamları durdurun" çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin uluslararası toplumu göreve çağırdı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin uluslararası toplumu göreve çağırdı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin, İran ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Daha önce denenmiş ve bilinen yöntemlerden farklı olarak, uluslararası toplum ve kuruluşların, devam eden katliamları durdurmak için uygun bir mekanizma bulması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun, ateşkesin sağlanması konusunda üzerine düşen sorumlulukları acilen yerine getirmesi istendi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum



Beşşar Esed rejimi ve müttefiki Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sahur saatinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetmişti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 271 sivilin yaşamını yitirdiğini, 660'dan fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bir ay önce başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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