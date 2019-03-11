Son Dakika Haberleri: Smdk Geçici Hükümetin İstifasını Kabul Etti

Smdk Geçici Hükümetin İstifasını Kabul Etti

57 dakika önce

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Geçici Hükümet Başkanı Cevad Ebu Hatab'ın istifasını kabul etti.

Smdk Geçici Hükümetin İstifasını Kabul Etti, System.String[]
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Geçici Hükümet Başkanı Cevad Ebu Hatab'ın istifasını kabul etti.

Muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK, 44. Genel Kurul Toplantısı sonrası internet sitesinden sonuç bildirisini yayımladı.

Bildiride, "Genel kurulda Geçici Hükümet Başkanı Cevad Ebu Hatab'ın istifası değerlendirildi. Ebu Hatab'ın çalıştığı zor koşullara işaret edilerek istifasına ilişkin yapılan oylamada istifası kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Mustafa, "Ebu Hatab bana 25 Ocak'ta istifa dilekçesini sundu. Tüzük gereği istifasının kabul edilmesi ancak genel kurul kararıyla olabilir. Genel kurul toplantısında istifası kabul edildi. Yeni başkan mayıs ayında yapılacak genel kurulda seçilecek." dedi.

Dün yapılan genel kurulda Mustafa, Geçici Hükümet'in başarılı faaliyetlerinin arttığını tespit ettiklerini kaydetti.

Ebu Hatab, Mayıs 2016'da SMDK'nin genel kurulu tarafından geçici hükümetin başkanlığı görevine seçilmişti.

SMDK çatısı altındaki Geçici Hükümet, 18 Mart 2013'te kurulmuştu. Merkezi, Azez'de bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:47 Kaynak: AA

Suriye, Hükümet, Güncel
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