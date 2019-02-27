SMG, müzik yayınlarındaki telif cezaları konusunda uyardı

Halka açık ticari alanlarda telif bedellerini ödemeden müzik eseri yayınlamanın yasal olarak mümkün olmadığı bilinse de telif kanununun detayları konunun muhataplarınca tam anlamıyla bilinmiyor.

Halka açık ticari alanlarda telif bedellerini ödemeden müzik eseri yayınlamanın yasal olarak mümkün olmadığı bilinse de telif kanununun detayları konunun muhataplarınca tam anlamıyla bilinmiyor.

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