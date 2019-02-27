Son Dakika Haberleri: SMG, müzik yayınlarındaki telif cezaları konusunda uyardı

SMG, müzik yayınlarındaki telif cezaları konusunda uyardı

1 saat önce

Halka açık ticari alanlarda telif bedellerini ödemeden müzik eseri yayınlamanın yasal olarak mümkün olmadığı bilinse de telif kanununun detayları konunun muhataplarınca tam anlamıyla bilinmiyor.

SMG, müzik yayınlarındaki telif cezaları konusunda uyardı, System.String[]
Halka açık ticari alanlarda telif bedellerini ödemeden müzik eseri yayınlamanın yasal olarak mümkün olmadığı bilinse de telif kanununun detayları konunun muhataplarınca tam anlamıyla bilinmiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:25 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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