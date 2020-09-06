Smile Hair Clinic: "Saç ektirmeyi düşünenler için "Evde Kal" alternatif süreç sunuyor" - Son Dakika

Smile Hair Clinic: "Saç ektirmeyi düşünenler için "Evde Kal" alternatif süreç sunuyor"

Saç ektirme işlemi için zamanlamanın önemli olduğuna değinen Smile Hair Clinic Kurucu Ortakları Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, korona virüs salgını dolayısıyla sağlığımız için daha çok evde geçirilen sürecin saç ektirmek isteyenler için uygun bir zaman dilimi oluşturduğunu söyledi.

Smile Hair Clinic:

Saç ektirme işlemi için zamanlamanın önemli olduğuna değinen Smile Hair Clinic Kurucu Ortakları Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, korona virüs salgını dolayısıyla sağlığımız için daha çok evde geçirilen sürecin saç ektirmek isteyenler için uygun bir zaman dilimi oluşturduğunu söyledi.

Son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte özellikle erkeklerin en sık yaşadığı problemlerden olan saç dökülmesi ve kellik gibi problemlerin çözümü saç ektirme işleminde günden güne gelişmeler devam ediyor. Saç ektirme işlemi süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Smile Hair Clinic ortakları Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin işlem sonrası ilk 10 günün çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Saç ekiminden sonraki ilk 10 gün mümkünse dışarıda çok fazla dolaşamamak ve rahat bir süreç geçirmek gerekiyor. Bu yüzden korona virüs nedeniyle devletimizin ve Sağlık Bakanlığının evinizden çıkmayın mesajı verdiği bu günlerde saç ektirmeyi düşünenler için alternatif süreç olabilir" dedi.

"İyileşme sürecini evde kalarak geçirebilirler"

Ekim sonrası evde dinlenmek ve dışarıya çıkmama konusunda uyarılarda bulunan Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, "İş hayatında aktif bulunan kişiler iyileşme sürecinde çok fazla iş ve sosyal hayatta bulunmak istemezler ancak günlük hayatta izole olmak pek mümkün değildir. Korona virüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uyarak evden çalışma sistemine geçildiği bu dönemde saç ekimi yaptırmak isteyen kişiler de iyileşme dönemlerini evden dışarı çıkmadan geçirebilirler. Böylece evden çalışmaya devam ederken, iyileşme sürecini de tamamlamış olacaklar" diye konuştu.

Son olarak dünyada pandemi ilan edilen salgının başta sağlık turizmi olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilediğini belirten doktorlar, "Özellikle yurt dışından tedavi için ülkemize seyahat edecek yolcular uçak seferlerinin iptal edilmesinden dolayı saç ekimi tedavilerini iptal ettirmek ya da ertelemek zorunda kalmışlardır. Ancak ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız için saç ekimi hizmetleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ADANA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Smile Hair Clinic: 'Saç ektirmeyi düşünenler için 'Evde Kal' alternatif süreç sunuyor' - Son Dakika


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