SMIT Summit öğrencilerle dijital dünyayı buluşturuyor - Son Dakika
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SMIT Summit öğrencilerle dijital dünyayı buluşturuyor

25.03.2022 11:43
SMIT Summit öğrencilerle dijital dünyayı buluşturuyor

Teknoloji markası Casper'ın da ana sponsorlarından biri olduğu SMIT Summit etkinliği, 26-27 Mart 2022'de kapılarını öğrencilere açıyor.

Teknoloji markası Casper'ın da ana sponsorlarından biri olduğu SMIT Summit etkinliği, 26- 27 Mart 2022'de kapılarını öğrencilere açıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknolojisine ve dijital dönüşümüne 30 yıldan fazladır yön veren Casper, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü'nün düzenlediği Sosyal Medyada İletişim Tasarımı Zirvesi'nin ana sponsorlarından biri oldu.

26-27 Mart tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe iletişim sektöründen 15 farklı konuşmacı ile öğrenciler bir araya gelecek.

Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay'ın da konuşmacı olarak yer alacağı zirvede sosyal medyanın fenomenleri ve iletişim profesyonellerini öğrencilerle bir araya getirerek dijital dünyanın geleceğine yönelik sağlam temeller atacak fikirlerin aşılanması amaçlanıyor.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü'nün kuruluşunun 10. yılında Hakkı Alkan'dan Duygu Özaslan'a, Ben Fero'dan Ahmet Beliktay'a kadar birbirinden farklı, alanlarında profesyonel 15 konuşmacıyı ağırlayacak organizasyon, 26 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

Türkiye'nin en büyük bilgisayar üreticisi olarak zirvede desteklemekten mutluluk duyduklarını aktaran Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, hem dijital dünyayı hem de öğrencileri besleyecek ve güzel anılar oluşturacak SMIT Summit etkinliğinin dijital iletişim adına da önemli çıktılar oluşturacağına dair güçlü bir inancı olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

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