Smm Panel - Son Dakika

Social Media Marketing kelimelerin baş harflerinden meydana gelen smm panel son yıllarda sık karşılaşılan terimlerden biridir.Türkçe yeni sosyal medya pazarlama olarak geçen terim, sosyal medya üzerinde iletişimin arttırılmasına yardımcı oluyor. Smm panel temel amacı markaları fenomenlerin ya da şirketlerin sosyal medya üzerinde etki değeri ve hedef kitlesine ulaşmada etkileşim ve iletişimin arttırılmasına yardımcı olmaktır. Sosyal medya bayilik paneli sosyal medya hesaplarına abonelik, beğeni, takipçi ve görüntülenme gibi etkileşim sağlamanın en kolay ve en hızlı yolu olarak kabul edilir. Belli bir ücret karşılığında sosyal medyada popülerlik sunan hizmet olan sosyal medya paneli tüm platformlarda kullanılır.

Takipçi Sayısını Arttırmanın Yolu

Dünya genelinde en geniş kullanıcı ağına sahip olan Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında kullanılan smm panel toptancı mantığı ile çalışır. Birden fazla servis sağlayıcısının uygun fiyata satın alınan takipçi ve beğeni gibi etkileşimleri kendi paneli üzerinden kar payı koyarak satar. Panel üzerinden bakiye yükleyip harcamalar yapılabilir toptan alımların her zaman daha ucuza geldi panelde bakiye yükleme sınırları farklılık gösterir. Memnun kalan kullanıcılar bir API bağlantısı ile panelle bağ kurarak ortak satış çerçevesinde yer alma fırsatı elde eder. Birçok ssm panel sipariş oluşturma aşamasında basit ve kolay kullanım imkanı sağlar ve belirli aşamalardan oluşur. Bu aşamalar;

•Kategori seçimi

•Servis seçimi

•Link girişi

•Gönderilecek miktar şeklindedir.

Aşamaları tamamlayarak siparişler oluşturur, sosyal medya paneli yüzde 90'ı otomatik yani API ile çalışırken yüzde 10'u manuel çalışır. Programlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir ara yüz olan Application Programming Interface yani API, iki farklı panel arasında doğrudan bağlantı kurmayı sağlayan en doğru yoldan birisidir. API sayesinde uzaktaki bir panelden otomatik olarak sipariş oluşturmak söz konusudur. Ayrıca uzaktan sipariş durumu kontrol edilir ve güncellenir aynı zamanda bakiye sorgulaması gerçekleşir.

7 Gün 24 Saat Kesintisiz Hizmet

SMM panel için en önemli özellik API çekme özelliğidir, bu özellik sayesinde istenen sağlayıcı üzerine kar oranı belirlenir. Smm ana sağlayıcı üzerinden servisleri ve fiyatları otomatik olarak çeker ve bu sayede farklı sağlayıcıları devamlı kontrol etmeye gerek kalmaz. Sağlayıcıların yaptığı fiyat artışı otomatik olarak panele yansır ayrıca müşteri talepleri de otomatik olarak yerine getirilir. Tüm bu özellikler sayesinde herhalde olunmasa dahi hizmet vermeye devam eder böylelikle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet imkânı sağlanır. SMM panel için önemli diğer bir özellik de drip-feed özelliğidir, gösterim, takipçi ve beğeni gibi etkileşimler hesaba zaman içerisinde yansıtılır birden yansıtılmaz. Bu durum organik bir artış görünümünü ortaya çıkarır. Smm ana sağlayıcı yurtdışı kaynaklı olması ya da fiyatlarının yabancı para biriminde olması herhangi bir şekilde probleme neden olmaz. Hangi para biriminde olursa olsun tutar Türk Lirası olarak yansır, böyle bir durum karşısında kullanıcı kuru kendisi belirler ya da otomatik döviz kuru çeviricisini kullanır. SMM panel sahibi olunduğunda bir user olma ihtimali söz konusu değildir çünkü paneller içinde user tutma gibi bir fonksiyona sahip değil dolayısıyla bir böyle bir özellikleri yoktur. Panellere id-pass şeklinde sosyal medya hesapları ile direkt giriş sağlanmaz klasik bir panel hesabı dizayn edilerek e-posta, kullanıcı adı ve şifre işlemleri gerçekleştirilir. Ancak panel sahipleri birçoğu kendi tatlısını kullanarak satış yapma imkânına sahiptir. SMS panel sahibi olmak ile kiralamak arasında birçok fark vardır.

İnternet Üzerinden Gelir Elde Etmeye Yardımcı

Orijinal ve lisanslı bir Sosyal medya bayilik paneli kurulumunun tamamlanmasının ardından mükemmel bir sistem oluşur. Site içerisinde istenen alan değiştirilebilir, CSS ve JS bilgileri ile kişi kendine göre özgü orijinal bir site elde edebilir. Smm paneller scriptlerden çok daha farklı dizaynı ile kodlanır, hosting, domain ve SSL bedelini satın alan kişi öder. Kiralamada kişi tarifini seçer ve hosting'i aradan çıkararak yalnızca domain ve SSL bedelini karşılar. Ancak yapılan işlem çeşidi sınırlıdır, FTP ya da cPanel'e erişim şansı yoktur, dosyalar üzerinde istenilen değişim yapılamaz. Smm ana sağlayıcı ile yalnızca anlaşmalı API'lere bağlanır, bu durum rahatsız edicidir ve ilk kiralama bedelinin ödenmesinden sonra yeni bir sağlayıcı bulma ihtiyacı doğar. İşe girmek isteyen öncelikle temin edeceği servisler hakkında bilgi sahibi olmalı. Pek çok açıdan avantajlı olan smm panel doğru yerde destek aldığı sürece takipçi sayısını, beğeni sayısını, hikâye izlemelerini, video izlemelerini ve daha birçok fazla yükleme yapılmasını sağlar.

Hesabın görünürlüğü ve tanınırlığı ile diğer kullanıcılara tavsiye edilme sayısında artış yaşanır. Bu durum karşısında kişiye çok daha fazla etkileşim olarak geri dönüş elde edilir. Son dönemde oldukça popüler olan sosyal medya pazarlama yani Sosyal medya bayilik paneli internet üzerinden gelir elde etmeye yardımcı olur. Devlet tarafından belirlenen vergisi ödendiği sürece kesinlikle illegal bir durum söz konusu değildir. Pazarlama mantığı olan SMM panel ile birilerinden alınan kullanıcılara ulaştırılır.

SMM Panelinin Öne Çıkan Özellikleri

İyi bir panel kurabilmek için pazarlamanın yanı sıra site tasarımı için gerekli olan kodlama bilgisine de ihtiyaç vardır. Çünkü kullanıcı ara yüzü ne kadar gelişirse satışlarda o kadar artar. İlk olarak yapılması gereken alan adı belirleyerek kendi pazarını oluşturmaktır pazar müşteriyi nereden kazanacağınızı belirler. Alan adı ve pazar oluşturulmasının ardından yeni bir smm panel yazılımı satın alınır. Twitter, Facebook ya da Instagram sosyal medya araçlarından hangisi kullanılırsa kullanılsın takipçi sayısı ve beğeni sayısı önemlidir. İnsanların sizi bulmasına ya da hesabınızın güvenilirliğinin artmasına yardımcı olan takipçi ve beğeni sayıları marka için değer katar. Zaman zaman ağır giden artışlar gerekli görüldüğünde takviye edilir bunun içinde sosyal medya paneli kullanıcıları böyle zamanlarda panel araçlarından destek alır. Panellerin en büyük avantajı takipçi ya da beğeni sayısında düşüş olmayacağının garantisini vermektir. Birçok sistem hizmet listesine garantili hizmeti ekler ve bu şekilde kullanıcılarının güvenini kazanır. Smm panel ödeme seçeneklerinde banka kartı ya da kredi kartı gibi birçok seçenek bulunur hesaba en fazla 10 dakika içerisinde para aktarılır. Kaliteli bir SMM panelinin öne çıkan özellikleri;

•İstenilen dil seçilerek kullanılır

•7/24 canlı destek mevcuttur

•Soru istek ve şikâyetler bildirilir

•Responsive uyumludur

•Mobil cihaz üzerinde kolay kullanım sağlar.

https://smmturk.net/