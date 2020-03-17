SMMMO Başkanı Erdal: "Meslek camiamız ve mükellefler için önlem alınması gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel SMMMO Başkanı Erdal: 'Meslek camiamız ve mükellefler için önlem alınması gerekiyor' - Son Dakika

SMMMO Başkanı Erdal: "Meslek camiamız ve mükellefler için önlem alınması gerekiyor"

6 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, korona virüsü salgını sebebiyle kamusal yükümlülükler başta olmak üzere beyan ve bildirimlerin belli bir süre ertelenmesi gerektiğini söyledi.

SMMMO Başkanı Erdal:

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, korona virüsü salgını sebebiyle kamusal yükümlülükler başta olmak üzere beyan ve bildirimlerin belli bir süre ertelenmesi gerektiğini söyledi.


Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, korona virüsü salgını sebebiyle gündelik yaşamın durma noktasına geldiğini belirterek, bu doğrultu da işletmelerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi. Erdal, "Bu kapsamda GEKAP, Konaklama Vergisi gibi yeni getirilen kamusal yükümlülükler başta olmak üzere beyan ve bildirimlerin belli bir süre ertelenmesi gerekmektedir. Bugün Gelir Vergisi'nin 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar ertelendiği duyuruldu. Fakat yalnızca Gelir Vergisi bazlı değil diğer beyan ve bildirimler de belirli bir süre ertelenmelidir" şeklinde konuştu.


"Meslektaşlarımız ve mükellefleri için önlem alınmasını istiyoruz"


Türkiye'de yaşanmakta olan korona virüsü salgını nedeni ile mali müşavirlerin ve müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için bazı önlemler alınması gerektiğini belirten Başkan Abdil Erdal, "Bilindiği üzere vergi mükelleflerinin defterleri genel de muhasebe bürolarında tutulmaktadır. Defter kayıtlarına esas olan evraklar ise müşterinin kendisi, elemanı veya büro çalışanlarımızca toplanarak ofislere getirilmektedir. On binlerce evrak elden ele dolaşmakta olup, bu evrakları taşıyanlar, kayıt yapanlar virüs tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu doğrultu da acil eylem planı olarak, Mart-Nisan 2020 aylarına ilişkin olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ( Maliye, SSK, Ticaret Sicili vb.) beyanname, bildirim, bildirge ve raporların verilmesinin ileri bir tarihe ertelenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere diğer kurumlarca yapılan veya yapılacak vergi ve diğer incelemelerin durdurulması, Bu süreç de tahsilat sıkıntısı yaşayacak meslek mensuplarımızı vergi dairelerine ve SGK'ya olan takipteki borçların veya vadesi yaklaşan borçların ileri bir tarihe ertelenmesi, icra ve haciz işlemlerine bir müddet ara verilmesi, meslek camiamız ve mükellefleri için önem arz etmektedir. Konya SMMMO olarak üst birliğimiz TÜRMOB'a erteleme talebimizi içeren yazımızı gerekli kamu kurumlarına iletilmesi için gönderdik. Bu konuyla ilgili de devletimiz inşallah gerekli adımları meslektaşlarım ve mükellefleri için atacaktır" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:59 Kaynak: İHA
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