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SMMMO ile Düzce Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi

7 saat önce

Düzce Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Muhasebecilik ve Vergi sistemi hakkında eğitim için bir araya geldi.

SMMMO ile Düzce Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi, System.String[]

Düzce Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Muhasebecilik ve Vergi sistemi hakkında eğitim için bir araya geldi.


SMMMO salonundaki programa, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü" 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile Muhasebe ve Mali Müşavirlik Mesleği üzerine yapılan programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. SMMMO Başkanı Cem Yıldırım, "Bizleri öğrencilerimiz ile bir araya getiren okul yönetimine teşekkür ederiz, öğrencilerimize başarılar dileriz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek OKulu, Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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