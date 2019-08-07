SMMMO ile Medical Park arasında"Sağlık Hizmetleri" protokolü
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Elazığ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Elazığ SMMMO) ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında 'Sağlık Hizmetleri' protokolü imzalandı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Elazığ SMMMO) ile Medical Park
Elazığ Hastanesi arasında 'Sağlık Hizmetleri' protokolü imzalandı.
Elazığ SMMMO ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında 'Sağlık Hizmetleri' projesi kapsamında sağlık protokolü anlaşması yapıldı. Hazırlanan protokol Hastane Müdürü Op.Dr. Mahmut Yıldız
ile Oda Başkanı Cemal Şimşek arasında imzalandı.
Hastane olarak bir çok kurum ve kuruluş ile anlaşma yaparak avantaj sunduklarını belirten Hastanenin Genel Müdürü Op.Dr. Mahmut Yıldız,"Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile ilk defa böyle bir iş birliğine girdik. Öncelikle böyle bir iş birliğine vesile olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 'Herkes İçin Sağlık' sloganıyla hareket eden hastanemiz sosyal faaliyetler yürüten aynı zamanda modern toplumun en büyük özelliklerinden biri olan SMMM Odası ile işbirliği bizi son derece mutlu etmiştir" dedi.
Oda Başkanı Cemal Şimşek ise, " Sağlık, hayatımızda en önemli unsur olarak karşımızda durmaktadır. Elazığ ve Bingöl
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak Medical Park Elazığ Hastanesi yönetimi ile bir protokol imzaladık "diye konuştu. - ELAZIĞ
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