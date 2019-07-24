Son Dakika Haberleri: SMMMO Karapınar temsilciliğine Mustafa Aşıroğlu seçildi
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SMMMO Karapınar temsilciliğine Mustafa Aşıroğlu seçildi

1 saat önce

Konya'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Karapınar Temsilciliği seçimleri yapıldı.

SMMMO Karapınar temsilciliğine Mustafa Aşıroğlu seçildi, System.String[]
Konya'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Karapınar Temsilciliği seçimleri yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası'na ait toplantı salonunda yapılan seçimlere SMMMO İl Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu da katıldı.

Açık oylama ile yapılan seçimde Mustafa Aşıroğlu ilçe temsilciliğine seçilirken Abdullah Sezer ve Yaşar Atabay da yönetim kuruluna seçildi.
SMMMO Konya Başkanı Abdil Erdal, meslek sorunlarının çözümü için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.
Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:27 Kaynak: AA
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