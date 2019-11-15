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SMMMO kupası İş-Kur'un

6 saat önce

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen futbol turnuvasında İş-Kur İl Müdürlüğü şampiyon oldu.

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Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen futbol turnuvasında İş-Kur İl Müdürlüğü şampiyon oldu.


Van'da SMMMO tarafından düzenlenen ve 10 takımın katıldığı halı saha futbol turnuvası, İş-Kur'un şampiyon olmasıyla sona erdi. Odada düzenlenen kupa töreninde konuşan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, "10 takımın katılımıyla düzenlediğimiz turnuvada amacımız, meslektaşlarla dayanışmayı geliştirmektir. Yaklaşık 1,5 ay süren turnuvada çok güzel anlarımız oldu. Gönül isterdi ki diğer odalar da bu turnuvaya katılsın. Bu tür organizasyonlar hem dayanışma hem de kardeşlik havası oluşturuyor. Ben turnuvamıza katılan tüm takımları kutluyorum" dedi.


Turnuvada birinci olan İş-Kur İl Müdürü Salih Serçe ise, böyle bir etkinlik düzenlediği için Van SMMMO'ya ve katılım sağlayan takımlara teşekkür etti.


Konuşmaların ardından program, takımlara plaket sunumu ile sona erdi. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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