SMMMO programını iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel SMMMO programını iptal etti - Son Dakika

SMMMO programını iptal etti

6 saat önce

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, odalarının 1-7 mart muhasebeciler haftası nedeniyle Hakkari düzenleyeceği yemekli programı Suriye'de şehit olan askerler için iptal edildiğini söyledi.

SMMMO programını iptal etti, System.String[]

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, odalarının 1-7 mart muhasebeciler haftası nedeniyle Hakkari düzenleyeceği yemekli programı Suriye'de şehit olan askerler için iptal edildiğini söyledi.


Yakupoğlu, "Değerli meslektaşlarım Suriye'de şehit olan askerlerimizin, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşların etkinlikleri iptal edilmiş olup Van odamızın 1-7 mart muhasebeciler haftası nedeniyle Hakkari ilinde 4 Mart'ta düzenleyeceğimiz yemekli programımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimizin rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hani saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli muhalifler Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi
İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 22:29:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SMMMO programını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]