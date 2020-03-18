SMMO Başkanı Çavdar'dan, Çanakkale Zafer mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SMMO Başkanı Çavdar'dan, Çanakkale Zafer mesajı - Son Dakika

SMMO Başkanı Çavdar'dan, Çanakkale Zafer mesajı

6 saat önce

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, "Çanakkale'nin kahramanları, umudun bittiği yerde inancın, gücün tükendiği yerde azmin, silahın olmadığı yerde yüreğin her türlü olumsuzluğu yenebileceğini ispat emiştir" dedi.

SMMO Başkanı Çavdar'dan, Çanakkale Zafer mesajı, System.String[]

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, " Çanakkale'nin kahramanları, umudun bittiği yerde inancın, gücün tükendiği yerde azmin, silahın olmadığı yerde yüreğin her türlü olumsuzluğu yenebileceğini ispat emiştir" dedi.


Emrullah Tayfun Çavdar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin karanlığın en büyük göstergesi olduğunu belirtti. Çavdar, "Çanakkale'nin kahramanları, umudun bittiği yerde inancın, gücün tükendiği yerde azmin, silahın olmadığı yerde yüreğin her türlü olumsuzluğu yenebileceğini ispat emiştir. Bu büyük gün, Türk milletinin hangi şart altında olursa olsun, hürriyet ve istiklali için neler yapabileceğini açıkça gözler önüne sermektedir" dedi.


Çavdar, 18 Mart'ın canı pahasını vatan topraklarını savunan şehitlerin ve gazilerin anıldığı kutsal bir gün olduğuna dikkat çekti. Çavdar, "Vatanının bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere kendini bu yola adayan tüm kahramanlarımızı ve kanlarını, canlarını seve seve veren tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Çanakkale, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:44 Kaynak: İHA

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