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Son Dakika Güncel Smo askerleri kilis'ten şanlıurfa'ya hareket etti

Smo askerleri kilis'ten şanlıurfa'ya hareket etti

1 saat önce

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerleri 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Smo askerleri kilis'ten şanlıurfa'ya hareket etti, System.String[]

SURİYE Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerleri 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.


Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:31 Kaynak: DHA
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